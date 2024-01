La plus haute juridiction allemande ouvre la voie à l’interdiction du financement des partis politiques extrémistes

La plus haute juridiction allemande a ordonné l’interdiction du financement électoral de l’un des partis politiques extrémistes les plus notoires du pays dans une décision historique qui intervient dans un contexte d’appels croissants en faveur de restrictions sur les campagnes d’extrême droite.

Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe ont statué mardi que Die Heimat, ou la Patrie — un petit parti anciennement connu sous le nom de NPD – devrait perdre tout accès aux financements publics au cours des six prochaines années, car il constitue une menace pour « l’ordre démocratique fondamental » de l’Allemagne.

Le parlement et le gouvernement allemands ont déjà tenté à deux reprises d’interdire purement et simplement le parti de la Patrie – en 2003 et 2017 – et ont échoué, faisant de la décision de mardi un test crucial pour savoir si la constitution allemande autorise des restrictions sur les partis politiques et leurs représentants démocratiquement élus s’ils sont jugés suffisamment dangereux.

La semaine dernière, d’énormes manifestations contre l’extrême droite ont eu lieu dans des villes allemandes, avec des centaines de milliers de personnes pour manifester contre Alternative pour l’Allemagne (AfD) – un parti populiste anti-immigrés désormais soutenu par près d’une personne sur quatre. électeurs, selon les sondages – dont la politique est devenue de plus en plus radicale ces dernières années.

Les appels à l’interdiction du parti se sont multipliés suite aux révélations au début du mois d’une réunion entre des responsables politiques de haut rang de l’AfD et des idéologues d’extrême droite à Berlin au cours de laquelle ont été discutées les expulsions massives d’immigrés.

Alors que les procédures compliquées contre le parti de la Patrie ont mis en évidence la difficulté d’une telle démarche, la décision de mardi ouvre la possibilité d’autres sanctions contre l’AfD, sans aller jusqu’à une interdiction totale, ce qui serait un pas de trop pour beaucoup étant donné l’ampleur de son soutien.

Les juges siégeant à la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe annoncent mardi leur verdict contre le parti de la Patrie. © Uwe Anspach/Pool/Reuters

La décision du tribunal pourrait servir de « modèle pour l’AfD », a déclaré lundi Markus Söder, puissant premier ministre de Bavière et membre du parti conservateur Union chrétienne-sociale, dans une interview au journal Handelsblatt.

Nancy Faeser, la ministre allemande de l’Intérieur, a déclaré : « Cette décision arrive à un moment qui montre une fois de plus une chose : l’extrémisme de droite est la plus grande menace extrémiste pour notre démocratie – et pour la population de notre pays. »

Faisant spécifiquement référence à la réunion controversée à laquelle ont participé des personnalités de l’AfD, elle a déclaré : « Nous [will] utiliser les instruments de notre démocratie défensive. Nous [will] prendre des mesures contre quiconque ouvre la voie à la violence d’extrême droite.

Recommandé

Selon les règles électorales allemandes, les partis politiques bénéficient d’un financement automatique de l’État pour soutenir leur campagne s’ils franchissent l’un des deux seuils suivants : 0,5 pour cent des voix lors d’une élection fédérale ou européenne, ou 1 pour cent des voix lors d’une élection nationale allemande.

Le parti Patrie a bénéficié de ce type de financement jusqu’en 2020, date à laquelle il est tombé en dessous des seuils. Lors des élections fédérales allemandes de 2021, il n’a obtenu que 0,1 % des voix nationales.

Le parti avait néanmoins reçu jusqu’à 1,2 million d’euros par an de l’État lors de son apogée de popularité entre 2013 et 2016.

La décision du tribunal de mardi supprimera également les avantages fiscaux auxquels le parti avait droit.

“Le parti de la Patrie ne respecte pas l’ordre fondamental de la démocratie libre et, selon ses objectifs et le comportement de ses membres et partisans, vise son élimination”, a déclaré mardi le tribunal de Karlsruhe.

Le parti de la Patrie avait une forte « affinité avec le national-socialisme », ont estimé les juges. Leur décision a été unanime.