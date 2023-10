La plus haute juridiction algérienne rejette l’appel d’un journaliste contre sa condamnation à sept ans de prison

ALGER, Algérie (AP) — Un journaliste en Algérie visé dans le cadre d’une répression plus large contre les manifestations en faveur de la démocratie restera emprisonné après que la Cour suprême du pays a rejeté ses appels jeudi.

Les avocats de la défense d’Ihsane El Kadi, propriétaire d’une société de médias qui supervisait le site d’information algérien Maghreb Emergent et la station de radio Radio M, aujourd’hui fermés, ont déposé deux recours demandant au tribunal d’annuler la condamnation du journaliste pour avoir accepté des fonds étrangers pour ses médias et » l’incitation à des actes susceptibles de menacer la sécurité de l’État.

El Kadi fait partie des centaines de personnes associées au mouvement pro-démocratie algérien qui ont été inculpées au pénal et emprisonnées, dont Mustapha Bendjama, un autre journaliste. Le site Internet et la station de radio d’El Kadi sont devenus des chaînes clés lors des manifestations du Hirak en 2019 dans ce pays d’Afrique du Nord.

En avril, un tribunal d’Alger l’a condamné à sept ans de prison, dont trois ans de prison, et a ordonné la fermeture de son site Internet et de sa radio. Cette condamnation fait partie d’une liste croissante de sanctions pénales infligées aux journalistes, reflétant les difficultés croissantes auxquelles ils sont confrontés dans toute l’Afrique du Nord.

Khaled Drareni, représentant Afrique du Nord de Reporters sans frontières, a déclaré que la liberté de la presse avait régressé ces dernières années dans la région, les journalistes risquant des peines de prison ou des amendes pour tenter de faire leur travail.

« C’est une très mauvaise nouvelle car tout le monde s’attendait à ce que cet appel soit accepté, y compris les avocats qui ont souligné de nombreuses irrégularités dans le procès », a-t-il déclaré, faisant état de ses inquiétudes quant au manque de preuves contre El Kadi présentées au tribunal. «Nous sommes tous un peu sous le choc.»

Cette tendance représente un renversement pour l’Algérie, qui a développé une presse indépendante et dynamique après s’être sortie de sa « décennie noire » de guerre civile dans les années 1990.

« Je suis dévasté. Je n’ai pas de mots », a déclaré l’épouse d’El Kadi, Djamila Ait Yala, à l’Associated Press après le rejet de l’appel de son mari.

Les manifestations du Hirak en Algérie ont été parmi les plus importantes au Moyen-Orient après le Printemps arabe et ont conduit à la démission de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika en 2019. Mais leurs manifestations et sit-in hebdomadaires se sont calmés pendant la pandémie de coronavirus.

Le successeur de Boutefilka, le président Abdelmajid Tebboune, a d’abord libéré certains manifestants emprisonnés, mais a ensuite recommencé à emprisonner des journalistes et des personnalités de l’opposition, dissipant ainsi les espoirs du mouvement Hirak.

El Kadi a été placé en détention en décembre 2022. Bien que l’appel soit probablement la dernière voie pour contester sa condamnation, l’avocat d’El Kadi, Fetta Sadat, a déclaré que l’équipe de défense espérait que Tebboune pourrait lui accorder sa grâce le mois prochain, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Sadate a déclaré qu’il n’avait pas encore vu la décision annoncée jeudi devant le tribunal et qu’il attendrait de la voir avant d’aller de l’avant.

The Associated Press