La plus haute cour du Royaume-Uni se prononcera sur la candidature écossaise au vote pour l’indépendance

LONDRES (AP) – La Cour suprême britannique doit statuer mercredi sur la possibilité pour l’Écosse d’organiser un vote sur l’indépendance sans le consentement du gouvernement britannique, une affaire aux implications énormes pour l’avenir du Royaume-Uni.

Le gouvernement écossais semi-autonome a demandé à la Cour suprême de décider si le Parlement écossais peut légiférer pour organiser un référendum en octobre prochain avec la question « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ?

Le gouvernement conservateur britannique à Londres refuse d’approuver un vote, affirmant que la question a été réglée lors d’un référendum de 2014 qui a vu les électeurs écossais rejeter l’indépendance par une marge de 55% à 45%.

Le gouvernement indépendantiste d’Édimbourg veut cependant revenir sur cette décision, arguant que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne – auquel une majorité d’électeurs écossais s’est opposé – a radicalement changé le paysage politique et économique.

La première ministre Nicola Sturgeon fait valoir qu’elle a un mandat démocratique du peuple écossais pour organiser un nouveau vote de sécession parce qu’il y a une majorité favorable à l’indépendance au Parlement écossais.

Lors des audiences de la Cour suprême le mois dernier, Dorothy Bain, la plus haute conseillère juridique du gouvernement écossais, a déclaré que la majorité des législateurs écossais avaient été élus sur l’engagement d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance. Elle a également déclaré qu’un référendum serait consultatif plutôt que juridiquement contraignant – bien qu’un vote «oui» créerait une forte impulsion pour que l’Écosse se sépare.

L’avocat du gouvernement britannique James Eadie a fait valoir que le pouvoir d’organiser un référendum appartient au Parlement britannique à Londres, car “c’est d’une importance cruciale pour le Royaume-Uni dans son ensemble”, pas seulement pour l’Écosse.

Les sondages suggèrent que les Écossais sont à peu près également partagés sur l’indépendance – et aussi qu’une majorité d’électeurs ne veulent pas d’un nouveau référendum de si tôt.

Les cinq juges de la Cour suprême statuant sur l’affaire pourraient décider que l’Écosse a le pouvoir d’organiser un référendum, ou qu’elle ne le fait pas – ou ils pourraient simplement refuser de statuer du tout.

L’expert juridique écossais Andrew Tickell a déclaré que “même si le gouvernement écossais l’emporte et a la possibilité d’adopter un projet de loi… ce n’est pas la fin de l’histoire”.

Les partisans de l’indépendance prévoient de se rassembler devant le Parlement écossais à Édimbourg et sur d’autres sites après le verdict, quel que soit le résultat.

L’Écosse et l’Angleterre sont politiquement unies depuis 1707. L’Écosse a son propre parlement et gouvernement depuis 1999 et élabore ses propres politiques en matière de santé publique, d’éducation et d’autres questions. Le gouvernement à l’échelle du Royaume-Uni à Londres contrôle des questions telles que la défense et la politique budgétaire.

Sturgeon dit que si son gouvernement perd le procès, elle fera de la prochaine élection nationale britannique un plébiscite de facto sur la fin de l’union vieille de trois siècles de l’Écosse avec l’Angleterre. Elle n’a pas donné de détails sur la façon dont cela fonctionnerait.

Jill Lawless, l’Associated Press