À l’exception des vols spéciaux, les points d’entrée en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne ont été fermés fin janvier pour tenter d’empêcher les nouvelles variantes – et plus contagieuses – du coronavirus de se frayer un chemin dans le pays. L’interdiction a été fortement critiquée par les opposants politiques et les groupes de défense des droits de l’homme de Netanyahu, l’Institut israélien de la démocratie affirmant que c’était «Sans pareil dans le monde démocratique».Les restrictions sur les voyages aériens n’ont été assouplies que la semaine dernière, mais le gouvernement a soutenu que pas plus de 3 000 personnes par jour ne pouvaient rentrer chez elles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy