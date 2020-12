Cinq juges de la Cour d’appel final ont statué à l’unanimité que l’interdiction des masques faciaux d’octobre, introduite alors que les manifestations contre le gouvernement faisaient rage dans les rues de Hong Kong, était proportionnée et nécessaire. Le verdict de 71 pages décrit également les actions des manifestants, soulignant la violence, «l’illégalité» et le «vandalisme» qui ont fait rage dans la ville l’année dernière, en utilisant ces raisons pour appliquer l’interdiction des masques.

Les manifestations ont abouti à une réprimande pure et simple du Parti communiste chinois et de son emprise sur la ville. L’interdiction des masques, annoncée en octobre, a déclenché davantage de manifestations de masse et une nouvelle vague de colère violente dans la rue. Fin juin, Pékin à Hong Kong a adopté une loi sur la sécurité nationale, la solution pour mettre fin à la colère de la rue en interdisant la dissidence. En vertu de cette loi, les crimes au sens large tels que la «sécession» et «l’ingérence étrangère» peuvent être passibles de la réclusion à perpétuité.