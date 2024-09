La plus haute cour de Caroline du Nord entend une contestation de la loi autorisant plus de temps pour les poursuites pour abus sexuels sur mineurs

RALEIGH, Caroline du Nord — Les contestations d’une partie d’une loi de l’État qui accordait aux victimes adultes d’abus sexuels sur mineurs deux ans supplémentaires pour demander des dommages et intérêts civils ont dominé les plaidoiries orales dans les procès entendus mercredi par la plus haute cour de Caroline du Nord.

La Cour suprême de l’État a examiné en une journée cinq affaires impliquant des individus qui ont intenté une action en justice sur la base de modifications approuvées par l’Assemblée générale par le biais de la loi SAFE Child Act de 2019 et signées par le gouverneur Roy Cooper.

Avant l’adoption de la loi, les victimes d’abus sexuels avant l’âge de 18 ans avaient jusqu’à 21 ans pour déposer plainte au civil contre les auteurs. Désormais, ces victimes ont jusqu’à 28 ans.

Au cœur de la plupart des affaires entendues mercredi se trouvait un autre article de la loi qui donnait aux autres victimes dont le délai de poursuite était expiré la possibilité d’intenter des poursuites en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour abus sexuels sur mineurs. Elles ont été autorisées à intenter des poursuites de janvier 2020 à décembre 2021.

Les partisans de cette disposition de deux ans ont déclaré qu’elle permettait aux victimes de s’assurer que leurs agresseurs et les institutions qui ont permis les abus paient pour les dommages, et que les agresseurs soient dénoncés publiquement.

Lors de l’audience d’ouverture de mercredi, un avocat du conseil d’éducation du comté de Gaston a fait valoir que la période de rétrospection violait la Constitution de la Caroline du Nord en supprimant les droits fondamentaux protégés contre les modifications rétroactives par le législateur. Le conseil souhaite que la disposition soit déclarée inconstitutionnelle et que le procès soit rejeté.

Le conseil scolaire est défendeur dans un procès intenté en 2020 par trois anciens étudiants-athlètes du comté de Gaston qui ont également poursuivi un entraîneur de lycée reconnu coupable de crimes contre des membres de l’équipe. Dans cette affaire, une cour d’appel d’État divisée L’année dernière, le panel a confirmé la fenêtre de deux ans comme constitutionnel.

Au moins 250 poursuites pour abus sexuels sur mineurs ont été déposées en Caroline du Nord au cours de cette période de deux ans, dont beaucoup remontent à des allégations remontant à 40 ou 50 ans, selon un dossier juridique du conseil.

Les avocats des anciens étudiants et de l’État, qui est intervenu dans le procès et défend la période de deux ans, ont déclaré que rien dans la constitution de l’État n’empêchait l’Assemblée générale d’offrir aux victimes cette chance de demander des dommages et intérêts.

« Il est inconcevable pour moi que le bon peuple de Caroline du Nord, en adoptant une version quelconque de sa constitution, ait pu avoir l’intention d’empêcher l’Assemblée générale de mettre en œuvre une politique publique qui reconnaît le préjudice profond que les enfants victimes d’abus sexuels ont subi et décide de leur donner un délai limité pour déposer une plainte et demander justice », a déclaré Bobby Jenkins, l’avocat des anciens étudiants, au tribunal.

L’entraîneur du comté de Gaston, Gary Scott Goins, a été reconnu coupable de 17 crimes à caractère sexuel en 2014 et condamné à au moins 34 ans de prison. Goins avait déjà été écarté comme défendeur dans le procès en cours, selon un avis du tribunal.

L’avocat du conseil scolaire, Robert King, a déclaré aux juges que les enfants doivent être protégés, et l’Assemblée générale a contribué à d’autres dispositions de la loi de 2019.

Mais le maintien de cette fenêtre rendrait impossible pour certaines institutions de monter une défense vigoureuse compte tenu du temps qui passe et des dossiers détruits depuis longtemps, a déclaré King, et ouvrirait la porte à la relance d’autres types de plaintes civiles. Les accusations de maltraitance d’enfants ne sont pas soumises à prescription et peuvent entraîner de longues peines.

« Si l’on veut dissuader une personne de maltraiter des enfants, si c’est possible, c’est en la menaçant de passer le reste de sa vie en prison », a déclaré King. « Ce n’est pas en relançant une plainte civile vieille de 50 ans qui sera généralement déposée contre l’ancien employeur de l’auteur du délit. »

La Cour n’a pas donné d’indication sur la date à laquelle elle rendrait sa décision. Au moins trois des six juges qui ont entendu l’affaire – et non la juge associée Allison Riggs, qui s’est récusée alors qu’elle rédigeait l’avis de la Cour d’appel alors qu’elle siégeait au tribunal inférieur – ont remis en question les arguments de King.

Depuis 2002, 30 États et le District de Columbia ont relancé des plaintes pour abus sexuels sur mineurs précédemment expirées avec des prolongations limitées ou permanentes des périodes de réclamation, selon CHILD USA, un groupe de réflexion qui défend les droits civiques des enfants et la prévention des abus sexuels.

La Cour suprême a également entendu mercredi les arguments d’un homme qui a intenté une action en justice pour abus sexuel contre lui par un laïc catholique au début des années 1980. Le procès vise à obtenir des dommages et intérêts du diocèse catholique romain de Charlotte et des Glenmary Home Missioners, un groupe de prêtres et de laïcs qui œuvrent principalement dans les zones rurales.

Un juge de première instance a rejeté les plaintes contre les groupes catholiques, affirmant que la disposition de la loi autorisant un délai de deux ans pour « toute action civile pour abus sexuel sur enfant » ne concernait que les plaintes contre l’auteur de l’abus sexuel – et non contre les institutions. Mais la Cour d’appel a annulé cette décision.