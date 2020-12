NEW YORK – Le jour de la grosse tempête est enfin arrivé.

Après plusieurs jours d’accumulation, ce qui promet d’être la tempête hivernale la plus importante depuis des années devait s’abattre sur la côte Est tôt mercredi.

La neige était susceptible de tomber de la Géorgie au Massachusetts, ce qui devrait entraîner des conditions de voyage très dangereuses et des pannes de courant isolées, a averti le National Weather Service.

«Tous les ingrédients sont maintenant réunis pour notre tempête de neige, et je ne vois vraiment pas de solution pour de nombreuses villes du nord-est», a déclaré le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno mardi soir.

Une large bande de la région devrait voir une accumulation de chutes de neige d’un pied, avec certains endroits pouvant atteindre jusqu’à deux pieds, a déclaré le service météorologique.

En tout, plus de 40 millions de personnes étaient sous un avertissement de tempête hivernale, y compris la région métropolitaine de New York, où plus d’un pied de neige était possible. Il s’agissait du premier avertissement de tempête hivernale émis pour New York depuis plus d’un an, a déclaré Weather Channel.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de tempêtes comme celle-ci ces dernières années, Dieu merci. Nous avons vu beaucoup moins de chutes de neige qu’il y a quelques années », a déclaré mardi le maire Bill de Blasio. « Donc, cela pourrait être la plus grosse tempête depuis plusieurs années. »

«Prenez cela au sérieux», a-t-il prévenu les New-Yorkais.

The Weather Channel a surnommé la tempête «Winter Storm Gail», bien qu’aucune autre société de prévision, ni le service météorologique, n’utilise ce nom.

Mercredi matin, certaines parties du Midwest voyaient déjà de légères chutes de neige. Bureaux du service météorologique à Indianapolis et Syracuse, Indiana, signalé que la neige continuait.

Selon le service météorologique, la tempête se déplacera vers la Virginie occidentale, la Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie plus tard ce matin, puis se rendra dans la région de New York et au-delà dans la soirée.

AccuWeather prévoit que DC et Baltimore obtiendront respectivement environ 1 à 3 pouces et 2 à 4 pouces. Philadelphie pourrait atteindre 4 à 8 pouces, tandis que Boston, en plus de New York, pourrait voir jusqu’à un pied de neige, a déclaré AccuWeather.

« Les plus fortes chutes de neige de ce système sont actuellement prévues dans le centre de la Pennsylvanie, où jusqu’à deux pieds de neige sont possibles », ont déclaré les prévisionnistes du service météorologique.

Dans certaines régions, la neige à venir mercredi « serait plus de neige dans un événement que

a été vu tout l’hiver dernier », ont déclaré les prévisionnistes.

Le service météorologique a également mis en garde contre les dangers qui pourraient découler de telles chutes de neige.

La pluie verglaçante, l’accumulation de glace et la neige abondante entraîneront des conditions de conduite dangereuses, des arbres abattus et des pannes de courant, a déclaré le service météorologique.

Voyager dans les régions où la neige est la plus épaisse sera «très dangereux, voire impossible», ont ajouté les prévisionnistes.