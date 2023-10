La plus grosse erreur que commettent les patrons lorsqu’ils essaient d’être honnêtes avec les travailleurs

Si vous avez regardé « Silicon Valley » de HBO ou « The Office » de NBC, vous avez vu plusieurs exemples d’agressions odieuses et d’insécurité manipulatrice manifestées par des dirigeants.

Il va presque sans dire que les vrais managers ne devraient pas chercher à imiter Michael Scott ou la culture du commandement et du contrôle dramatisée à la télévision. Au lieu de cela, les dirigeants devraient s’efforcer d’adopter ce que l’ancien dirigeant d’Apple et de Google, Kim Scott, appelle l’approche radicale de la franchise, montrant que vous vous souciez personnellement tout en contestant directement.

Bien que le concept soit simple, Scott a déclaré à Julia Boorstin, journaliste principale des médias et de la technologie de CNBC, lors du récent événement Disruptor 50 Connect à San Francisco, qu’elle le considérait comme radical car il peut être difficile de montrer votre attention tout en défiant un pair en même temps.

« Il est rare que nous fassions les deux en même temps, surtout avec du feedback au travail, mais vraiment du feedback dans n’importe quelle partie de votre vie », a déclaré Scott. « C’est une question de terreur existentielle. »

Éviter la peur de fournir des commentaires honnêtes

Cette peur empêche souvent les dirigeants de fournir des commentaires qui entrent dans la catégorie de la franchise radicale, et s’orientent plutôt vers trois types de commentaires négatifs que Scott a décrits dans son livre « Radical Candor » : une agression odieuse, ou des éloges qui ne semblent pas sincères et des commentaires non délivrés. gentiment; une empathie ruineuse ou des commentaires qui tentent d’épargner les sentiments à court terme de quelqu’un mais ne lui disent pas ce qu’il a besoin de savoir ; ou le manque de sincérité manipulatrice, des actions comme les coups dans le dos ou l’agressivité passive, qui, selon Scott, constituent le pire type d’échec de feedback.

Scott a déclaré que le défi pour les PDG et les dirigeants est d’équilibrer le désir d’être « sincère avec compassion sans être d’une empathie ruineuse », ce qui peut être résolu en sollicitant des commentaires.

« Au cœur de la franchise radicale se trouve une bonne relation entre le manager et l’employé, entre les pairs, et de haut en bas et de côté », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’une bonne relation, et il y a peu de choses qui sont plus destructrices pour une bonne relation qu’un déséquilibre de pouvoir. Donc, si vous avez du pouvoir, je vous recommande d’apprendre à l’exprimer, à solliciter l’avis des gens et à prouver que vous avez du pouvoir. leur dire qu’il est non seulement sûr pour eux de vous dire ce qu’ils pensent vraiment, mais qu’ils seront récompensés. »

Être dur mais juste

Au milieu des récents scandales de leadership ainsi que des changements sociétaux plus larges survenus, les dirigeants craindront de contrarier les travailleurs s’ils fournissent des commentaires plus fermes, mais cela n’est pas une excuse pour être un mauvais communicateur, a déclaré Scott.

« Ce qui se passe maintenant, c’est que nous avons soudainement pris conscience d’un tas de choses dont nous aurions dû être conscients auparavant, mais nous ne l’étions pas, et les gens se sont repliés sur un manque de sincérité manipulatrice, où ils ne se soucient ni ne défient », a déclaré Scott. « Ils sont tellement préoccupés par leur réputation de leader qu’ils ne disent rien, et je reçois cette question assez fréquemment de la part des PDG qui me disent qu’ils ne donneront pas de feedback à certaines personnes de leur équipe parce que ‘je vais obtenir’. en difficulté avec les RH.' »

Scott a déclaré que cela nécessite des dirigeants qui sont prêts à « contester directement, même plus loin que vous ne le souhaitez », tout en étant conscients de la façon dont ce que vous dites aboutit.

« Malgré tout ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, la plupart d’entre nous s’en soucient personnellement, mais nous sommes tellement inquiets de ne pas déranger quelqu’un, de ne pas le blesser ou de l’offenser, nous ne parvenons pas à lui dire quelque chose qu’il ferait mieux de savoir, » dit-elle.