La plus grande vitrine de talents noirs au Canada fête ses 3 ans ! Voici qui a reçu ses fleurs aux Legacy Awards

Les Legacy Awards de dimanche soir à Toronto ont mis les Canadiens noirs à l’avant-plan, soulignant les réalisations de certaines des superstars mélanées les plus talentueuses du pays, d’un océan à l’autre.

Animé par l’acteur primé Adrian Holmes, la salle de divertissement en direct HISTORY a respiré l’excellence noire lors de la troisième installation de la cérémonie de remise des prix, avec une affaire de 90 minutes remplie de performances exceptionnelles, de remises de prix très attendues et d’hommages réfléchis, honorant à la fois les établis et les émergents. talent.

L’événement, fondé par les acteurs de Scarborough et le dynamique duo de frères Stephan James et Shamier Anderson, est la quintessence de l’expression « pour nous, par nous », réunissant chaque année les Noirs pour une soirée fabuleuse pour célébrer la culture.

Stephan James a déclaré que c’était une bénédiction que la remise des prix entame sa troisième année, soulignant la nécessité de cette cérémonie à Toronto, une ville qui a engendré des talents de classe mondiale dépassant bien au-delà de ses frontières.

« Nous voyons beaucoup d’entités à travers le monde qui célèbrent le talent noir, et je pense que nous avons été tellement inspirés par notre communauté que nous voulions trouver un moyen de redonner », a déclaré James sur le tapis noir.

« Nous disons que nous aimerions créer un espace pour que l’excellence des Noirs au Canada soit célébrée, et nous le faisons avec les Legacy Awards. »

QUI A GAGNÉ DES PRIX ?

Cameron Bailey, PDG du Festival international du film de Toronto et critique de cinéma, est le récipiendaire du Visionary Award cette année, et il s’est dit à la fois « surpris » et « ravi » d’être honoré. Bailey a souligné l’importance d’organiser des événements comme les Legacy Awards au Canada.

Cameron Bailey, PDG du TIFF, est le récipiendaire du Visionary Award. (Autorisation : George Pimentel/Les Legacy Awards 2024)

«Je pense que le travail culturel noir et la créativité noire doivent être davantage célébrés», a déclaré Bailey à Now Toronto. « Nous avons amené certaines personnes de ce pays sur la scène mondiale et nous avons besoin que davantage de personnes sachent ce qui se passe ici. »

Le rappeur torontois Kardinal Offishall a également reçu le Icon Award, décerné par l’auteure-compositrice-interprète gagnante de l’année précédente, Jully Black.

Le rappeur torontois Kardinal Offishall est le récipiendaire du Icon Award cette année. (Autorisation : George Pimentel/Les Legacy Awards 2024)

Le directeur artistique du Soulpepper Theatre de Toronto, Weyni Mengesha, a remporté le Trailblazer Award. Connu pour avoir réalisé des pièces à succès comme ‘da Kink dans mes cheveux et La commodité de Kimle natif de Scarborough est reconnu comme l’un des premiers directeurs artistiques noirs d’une grande compagnie de théâtre.

Le chanteur de Mississauga PARTYNEXTDOOR a reçu le prix de l’artiste de l’année, un prix légitime pour son rôle central dans la refonte du son R&B et hip-hop moderne et dans l’apport des influences caribéennes et dancehall à la musique urbaine contemporaine. Bien qu’il n’ait pas pu accepter le prix en personne, il a envoyé un message vidéo de remerciement au public, disant qu’il aurait souhaité pouvoir assister au spectacle.

Les athlètes noirs canadiens qui ont remporté l’or aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ont également reçu leurs fleurs, pour « avoir prouvé que les Noirs et les courageux sont effectivement imbattables », a déclaré un hommage vidéo rendant hommage aux champions.

Les athlètes olympiques noirs canadiens de cette année reçoivent littéralement leurs fleurs. (Autorisation : George Pimentel/Les Legacy Awards 2024)

Les anciens olympiens canadiens Bruny Surin et Perdita Felicien ont passé le relais aux athlètes exceptionnels de cette année, le lanceur de marteaux Camyrn Rogers et à toute l’équipe masculine de relais 4×100 mètres, dont Andre De Grasse, Aaron Brown, Brendon Rodney et Jerome Blake, les remerciant pour mettre le Canada sur la carte encore et encore.

Il y a également eu un prix voté par les fans qui a permis aux fans de choisir leurs créateurs de contenu numérique canadiens s’identifiant comme noirs préférés, avec des nominés de Toronto, Edmonton et Montréal, le prix de cette année étant décerné à un entraîneur physique basé à Toronto et propriétaire d’un centre d’exercices réservé aux femmes. groupe Club Enhergy, Ottillia Giralico, connue sur les réseaux sociaux sous le nom d’OT the OG.

OÙ LES SUPERSTARS DÎNENT À TORONTO ?

Certaines stars ont parlé de leurs endroits préférés pour dîner en ville.

Jully Black a nommé Montego Jerk un petit magasin familial du centre commercial Yorkgate.

« C’est la meilleure cuisine jamaïcaine », a souligné Black. « Tout le monde arrive en voiture et va chercher cette nourriture jamaïcaine comme la grand-mère la préparait! »

Kardinal Offishall a énuméré ses trois premiers : PAI, Japadog et une entreprise nouvellement créée, Kingston 12.

L’auteure-compositrice-interprète Aqyila a déclaré que certains de ses plats préférés provenaient de Randy’s Patties, ainsi que du Honey Soul Food à Mississauga.

Le rappeur « Spill the Tea » Smiley a renversé le thé dans les meilleurs endroits où il dîne avec son bon ami et collègue rappeur torontois Drake.

Aux côtés de Sotto Sotto, il a répertorié Harbour 60, où, selon lui, Drake lui a offert un collier OVO pour son anniversaire.

« La salle privée là-bas est tellement légendaire », a déclaré Smiley. “Le meilleur macaroni au fromage de la ville!”