La plus grande ville de Nouvelle-Zélande se prépare à plus de pluie et d’inondations

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les habitants de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande se préparaient mardi à un autre déluge et à d’autres inondations, quatre jours après qu’Auckland ait enduré sa journée la plus humide jamais enregistrée dans une tempête qui a tué quatre personnes.

Un état d’urgence était en place pour Auckland, et les autorités avaient fermé les écoles pour la semaine et demandaient aux gens de travailler à domicile si possible. De fortes pluies étaient attendues de mardi soir à mercredi matin.

“Cette pluie devrait provoquer des conditions de rivière dangereuses et d’importantes inondations”, a déclaré Rachel Kelleher, contrôleure de la gestion des urgences à Auckland. “Les glissades et les inondations sont susceptibles de perturber les déplacements, rendant certaines routes impraticables et isolant éventuellement les communautés.”

Les responsables des urgences ont déclaré que quelque 200 maisons et entreprises de la ville avaient été évaluées après les inondations comme trop dangereuses pour y entrer.

“Cela vous donne donc une idée des dommages causés aux bâtiments et à l’ensemble de la communauté”, a déclaré Ron Devlin, directeur régional de Fire and Emergency New Zealand.

Le maire d’Auckland, Wayne Brown, a averti qu’il y avait plus de danger à venir.

“La priorité actuelle de mon équipe et notre grande inquiétude est que certains habitants d’Auckland pourraient penser que le pire est derrière nous, mais ce n’est pas le cas”, a déclaré Brown aux journalistes.

Vendredi, la quantité de pluie qui tomberait généralement pendant tout un été a frappé en une seule journée. À un moment donné vendredi soir, plus de 15 centimètres (6 pouces) de pluie sont tombés en trois heures.

Les quatre personnes décédées étaient toutes des hommes – un enseignant à la retraite qui a été emporté par les eaux de crue, un homme de 34 ans qui aidait les habitants avant d’être retrouvé mort dans un ponceau, un homme de 25 ans qui faisait du kayak dans les eaux de crue, et un père dont la maison a été touchée par un glissement de terrain.

Brown a déclaré que jusqu’à 12 centimètres (près de 5 pouces) de pluie supplémentaires étaient prévus dans certaines régions déjà gorgées d’eau.

“Cela n’a rien à voir avec vendredi soir, mais le sol est tellement saturé et les drains sont tellement pleins que cela pourrait être plus dangereux que même vendredi”, a déclaré Brown.

Il a dit qu’il avait fallu du temps aux gens pour se rendre compte de l’ampleur de la pluie et que ce n’était pas fini. “C’était bien au-delà même de ce que nos équipes d’urgence imaginaient ou prévoyaient”, a ajouté Brown.

L’avertissement de fortes pluies de mardi couvrait Auckland et plus au nord sur l’île du Nord. L’aéroport d’Auckland a averti que les horaires des vols pourraient être perturbés pendant plusieurs jours.

___

Le journaliste de l’Associated Press, Rod McGuirk à Canberra, en Australie, a contribué à ce rapport.

Nick Perry, l’Associated Press