La plus grande ville de l’Arizona connaît la saison de mousson la plus sèche depuis que les services météorologiques ont commencé à tenir des registres en 1895

PHOENIX (AP) — Après un été de chaleur extrême, la ville la plus peuplée de l’Arizona figure à nouveau dans le livre des records. Cette fois, Phoenix bat un record de chaleur sèche.

Le Service météorologique national a déclaré dimanche que la saison de mousson de cette année dans le sud-ouest aride n’avait chuté que de 0,38 cm de précipitations entre le 15 juin et le 30 septembre. Il s’agit de la plus sèche depuis que l’agence a commencé à tenir des registres en 1895. La marque précédente était 0,35 pouces en 1924.

La saison de la mousson dure normalement environ trois mois chaque année à partir de juin, lorsque la hausse des températures réchauffe les terres et que les vents changeants transportent l’humidité du Pacifique oriental et du golfe de Californie vers le sud-ouest via les orages d’été.

Les précipitations moyennes à Phoenix pendant une saison de mousson sont de 2,43 pouces (6,1 centimètres). L’Arizona reçoit moins de 13 pouces (33 centimètres) de précipitations annuelles moyennes, étant le deuxième État le plus sec d’Amérique derrière le Nevada, qui, selon les météorologues, enregistre en moyenne moins de 10 pouces (25,4 centimètres) de pluie par an, contre une moyenne nationale d’environ 30 pouces (76 centimètres). ).

Le Nevada est aux prises avec des conditions de sécheresse depuis 2020. Le Nouveau-Mexique, le quatrième État le plus sec des États-Unis avec une pluviométrie annuelle moyenne d’environ 14 pouces (35,5 centimètres) par an, a également été touché par la sécheresse ces dernières années.

Phoenix a connu cet été le mois de juillet le plus chaud et le deuxième août le plus chaud. La température moyenne quotidienne de 97 F (36,1 C) en juin, juillet et août a dépassé le précédent record de 96,7 F (35,9 C) établi il y a trois ans.

En juillet, Phoenix a également établi un record avec une séquence de 31 jours de températures maximales égales ou supérieures à 110 F (43,3 C), créant un risque pour la santé des personnes dont le corps était incapable de se rafraîchir suffisamment au milieu de la chaleur persistante et lente.

Les décès confirmés liés à la chaleur dans le comté le plus peuplé de l’Arizona continuent d’augmenter à la suite de la chaleur estivale record.

Les données de santé publique du comté de Maricopa montrent qu’au 23 septembre, 295 décès liés à la chaleur ont été confirmés et un nombre similaire – 298 – fait toujours l’objet d’une enquête pour les causes associées à la chaleur.

Les chiffres en hausse maintiennent Maricopa sur la bonne voie pour établir un record annuel de décès liés à la chaleur après un été caniculaire, en particulier à Phoenix. Aucune autre grande région métropolitaine des États-Unis n’a signalé des chiffres de décès dus à la chaleur aussi élevés ni ne consacre autant de temps à les suivre et à les étudier.

Les scientifiques prédisent que ces chiffres continueront d’augmenter à mesure que le changement climatique rendra les vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus durables.

The Associated Press