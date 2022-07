La plus grande ville de casinos du monde verrouillée

Des mesures restrictives ont été réimposées à Macao, en Chine, à la suite d’une nouvelle épidémie de Covid

La région administrative spéciale chinoise de Macao, connue comme la plus grande ville de casinos au monde, a été mise en quarantaine pour la première fois en plus de deux ans à la suite d’une nouvelle épidémie de Covid.

Selon la déclaration du gouvernement de la ville du 9 juillet, les opérations de “toutes les industries et sociétés commerciales et lieux à Macao« restera suspendu du lundi au 18 juillet, sauf pour ceux »essentiels à la communauté et à la vie quotidienne des membres du public.”

Des patrouilles de police ont été déployées pour s’assurer que le public respecte les nouvelles mesures.

Alors que les autorités autorisent les restaurants à continuer de fonctionner, plus de 30 casinos de Macao ont fermé leurs portes pour la première fois depuis février 2020, date à laquelle ils avaient été fermés pendant 15 jours. Les mesures anti-épidémiques ont entraîné la chute des stocks de jeux lundi.

L’industrie du jeu est la pierre angulaire de l’économie de Macao, avec plus de 80% des revenus du gouvernement en provenant. La majorité des habitants de la ville sont directement ou indirectement employés par l’industrie. En 2018, les revenus de jeu de Macao étaient de 37 milliards de dollars.

Depuis le 18 juin, Macao a enregistré un total de 1 526 cas, selon le Novel Coronavirus Response and Coordination Center.

Zhang Yongchun, secrétaire à l’administration et à la justice de Macao, a précisé que le confinement pourrait être prolongé et les mesures épidémiologiques renforcées, selon la situation.

Avec une population de 681 700 habitants et une superficie de 32,9 kilomètres carrés, Macao est considérée comme la région la plus densément peuplée du monde.

Covid a récemment augmenté en Chine, malgré la stricte politique de tolérance zéro du pays.