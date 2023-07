La plus grande valeur de Kyle Hendricks pour les Cubs pourrait être de rester à la date limite des échanges

CHICAGO – Le lanceur des Cubs Kyle Hendricks, le dernier joueur debout de l’équipe des World Series 2016, n’a reçu aucune indication du président des opérations de baseball Jed Hoyer sur la direction que prend le front office à l’approche des deux dernières semaines avant la date limite des échanges du 1er août. .

« Non, je ne l’ai pas fait, mais je ne m’attendrais pas à ça, de toute façon », a déclaré Hendricks avant la défaite 7-5 de lundi soir contre les Nationals au Wrigley Field. « Nous savons en quelque sorte comment cela fonctionne. »

Hendricks n’a pas de clause de non-échange, le marteau que Ryan Dempster a utilisé une fois pour bloquer un accord potentiel avec les Braves au milieu de la saison 2012. Cet accroc fortuit dans les négociations a forcé les Cubs à pivoter vers les Rangers à cette échéance commerciale. Des deux joueurs que les Cubs ont reçus dans l’échange de Dempster, le joueur de troisième but Christian Villanueva était une perspective plus appréciée à l’époque que Hendricks, un lanceur de A-ball de Dartmouth.

Il est clair que ces décisions peuvent modifier la franchise. Au lieu d’obtenir Randall Delgado d’Atlanta dans un échange de Dempster, les Cubs se sont retrouvés avec un lanceur cérébral motivé qui traite chaque départ de la même manière, que ce soit l’entraînement de printemps ou le match 7 de la Série mondiale.

Alors que le lanceur des Cubs Marcus Stroman a utilisé les médias sociaux et une clause de non-participation imminente pour finalement parvenir à un accord avec Hoyer et le directeur général Carter Hawkins – les deux parties ne travaillent pas sur une prolongation de contrat avant la date limite des échanges – Hendricks est dans une situation différente .

Les Cubs détiennent une option de 16 millions de dollars sur le contrat de Hendricks pour l’année prochaine, ce qui devrait être une décision simple tant qu’il n’est pas échangé et termine cette saison en bonne santé.

Kyle Hendricks, Filthy 82mph Changeup… et Sword. ⚔️ Et fait son infâme et exagéré Sword K Strut. Il n’y a vraiment pas de place dans le jeu pour ça. pic.twitter.com/YYQ2V92i2C – Rob Friedman (@PitchingNinja) 4 juillet 2023

« J’ai tellement de respect pour eux », a déclaré Hendricks. « J’ai apprécié tout le respect qu’ils m’ont témoigné, toute la marge de manœuvre et toutes les opportunités qu’ils m’ont offertes. Le récit est là. Ils savent où nous en sommes tous. Et je sais où est l’équipe. En fin de compte, c’est ce que c’est. C’est des affaires.

Il est également utile de garder Hendricks pour la prochaine génération de jeunes lanceurs, un groupe qui comprend potentiellement Hayden Wesneski, Ben Brown, Jordan Wicks et Caleb Kilian à Triple-A Iowa. Bien qu’il n’ait jamais été une personnalité bruyante dans le club-house, Hendricks est toujours accessible à quiconque souhaite parler de l’art du lancer.

Écoutez comment le lanceur All-Star Justin Steele et son plus proche Adbert Alzolay – les deux plus grandes réussites locales de l’organisation cette saison – parlent de l’influence de Hendricks.

« Il fait un travail tellement incroyable pour inspirer confiance », a déclaré Steele. «Pas seulement moi – toute l’équipe de lanceurs. Il regarde toujours les gens. Il est toujours attentif à ce que nous faisons. C’est un vétéran, mais il est ici pour regarder chaque manche. Je dirais que la principale chose que j’ai apprise de lui, c’est comment être un coéquipier incroyable.

« Kyle est l’un de mes êtres humains préférés », a déclaré Alzolay. « Beaucoup de choses que j’ai apprises à ce niveau sont grâce à ce gars. Je n’ai pas peur d’aller vers lui ou de lui envoyer un texto à minuit, en lui posant des questions, car ce gars est toujours ouvert pour vous aider à grandir, en tant qu’humain et en tant que joueur. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir de retour ici. Le regarder sur le monticule est spécial. Peu de gens peuvent faire ce que Kyle fait sur le monticule. C’est juste un autre type de baseball qu’il joue là-bas.

Compte tenu de ses connaissances, de son expérience et de sa familiarité avec l’infrastructure de lanceurs de l’organisation, Hendricks pourrait être plus précieux pour les Cubs que n’importe lequel des 29 autres clubs des ligues majeures. Comme Hoyer pourrait le dire, vous ne pouvez jamais avoir assez de tangage, et il n’y a pas de mauvaise affaire d’un an.

Vendre à la date limite des échanges pour la troisième année consécutive augmenterait la pression pour réunir un candidat légitime aux séries éliminatoires au Wrigley Field en 2024. À l’âge de 33 ans, avec une balle rapide moyenne d’environ 87,5 mph, Hendricks n’irait probablement pas chercher la perspective n ° 1 d’une autre équipe, et les Cubs ont déjà un système de ferme connu principalement pour la profondeur.

Les Cubs ne savaient pas à quoi s’attendre lorsqu’ils ont fermé Hendricks l’été dernier et ont travaillé avec lui sur un programme délibéré de réadaptation pour se remettre d’une déchirure capsulaire à l’épaule droite. Tout fonctionne ensemble – cette légère augmentation de la vitesse, une plus grande séparation de son changement, une livraison plus athlétique et quelques ajustements mécaniques. Jusqu’à présent, Hendricks a une MPM de 3,57 et un WHIP de 1,09 en 10 départs pour une équipe qui compte sept matchs sous la barre des 0,500.

« Cet endroit est tellement incroyable », a déclaré Hendricks. « Jouer devant ces fans à Wrigley est si spécial que n’importe qui voudrait être ici. Évidemment, c’est là que j’aimerais être. Mais à la fin de la journée, vous devez voir ce qui est le mieux pour l’équipe, et où la piste va aller, et comment cela fonctionne. Je veux aussi le meilleur pour les Cubs, quoi qu’il en soit à la fin. Nous verrons donc où cela aboutit. On ne sait jamais à ce moment (de la saison). »

(Photo de Kyle Hendricks : Nuccio DiNuzzo / Getty Images)