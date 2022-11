La plus grande vague de désinformation pourrait arriver après le jour du scrutin, selon les chercheurs

Alors que la désinformation a joué un rôle constant dans la saison des élections de mi-mandat, les chercheurs préviennent que la plus forte augmentation pourrait survenir après le jour du scrutin, alors que les candidats d’extrême droite et leurs partisans profitent des retards dans le dépouillement des bulletins de vote et des récits trompeurs pour semer le doute sur les résultats.

La vague de faux récits peut éventuellement se concentrer sur quelques courses clés, où les retards dans l’appel du vainqueur ou le refus d’un candidat de concéder entraîneront des poursuites ou des enquêtes législatives, selon un nouveau rapport par le Partenariat pour l’intégrité électoraleune coalition de chercheurs en information en ligne.

Plusieurs négationnistes électoraux se disputent des courses serrées où il faudra peut-être des jours pour décider du vainqueur, prolongeant probablement la vague de désinformation, ont averti les chercheurs, permettant à des théories supplémentaires de gagner du terrain.

Cette année, les chercheurs ont également exprimé des inquiétudes concernant les sites de dépouillement des votes, où un grand nombre de partisans dans des États concurrents se sont inscrits pour devenir des observateurs de sondages. Bien que les observateurs des sondages faire face à plusieurs limites légales sur leurs activités, les chercheurs ont averti que les partisans qui chassent la fraude électorale pourraient prétendre qu’ils ont été empêchés de la repérer, conduisant à des affrontements qui pourraient se propager largement en ligne.