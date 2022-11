La plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde en quarantaine — RT World News

Un verrouillage strict a été imposé dans un district de Zhengzhou, en Chine, en raison d’une épidémie de Covid-19

Les autorités chinoises ont ordonné la mise en quarantaine d’une zone industrielle clé de la ville de Zhengzhou. La décision jette une clé dans les travaux d’Apple, car cela affectera une usine d’assemblage d’iPhone qui est cruciale pour le déploiement de la série 14.

La zone économique de l’aéroport de Zhengzhou (ZAEZ) a été placée sous “verrouillage statique” mercredi pendant au moins une semaine, selon un communiqué publié par le gouvernement local. Cela signifie que toutes les affaires et tous les déplacements non essentiels ont été suspendus dans le district. Les gens ont reçu l’ordre de travailler à domicile si possible, à moins qu’ils ne rejoignent les forces volontaires pour la prévention du Covid-19.

Cette décision fait suite à un exode signalé de travailleurs d’une usine de ZAEZ dirigée par Foxconn Technology Group, qui assemble des appareils iPhone. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux chinois la semaine dernière montre des personnes quittant l’établissement à pied parce que les transports en commun de la ville étaient restreints en raison des problèmes de Covid-19.

L’usine emploie environ 300 000 ouvriers. Le débrayage a apparemment été causé par une épidémie de la maladie dans les locaux et les craintes d’un verrouillage complet. Foxconn a promis dimanche de fournir le transport pour ceux qui veulent partir, ainsi que des conditions de travail sanitaires et des tests PCR quotidiens pour ceux qui souhaitent rester.

Certaines villes de la province du Henan, dans le centre de la Chine, où se trouve Zhengzhou, ont proposé une assistance aux travailleurs, les exhortant à demander des bus pour les amener dans leurs villes natales. On s’attend à ce qu’ils subissent une quarantaine.

L’usine était auparavant placée sous un système de «gestion en boucle fermée», qui consiste à limiter les déplacements des employés dans l’enceinte pour prévenir la transmission des infections. Selon Reuters, l’usine a connu une forte baisse de production, qui devrait entraîner une baisse mensuelle pouvant atteindre 30 %.

Le gouvernement chinois maintient une politique de tolérance zéro concernant le Covid-19, imposant des confinements pour étouffer les épidémies. La province de Hanan a signalé 359 nouveaux cas mercredi, contre 103 mardi.

L’usine de Foxconn à Zhengzhou est présentée comme la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde. Selon une estimation citée par Bloomberg, il est responsable de 80 % de la capacité de la nouvelle série iPhone 14, dont plus de 85 % de la capacité de l’iPhone 14 Pro. La ligne a été dévoilée pour la première fois en septembre.