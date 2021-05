«  La plus grande tragédie de l’ultra course à pied  »: 21 personnes périssent au cours d’un marathon de 100 km en Chine alors que le temps d’horreur «  gèle les victimes à mort  »

Les autorités chinoises ont cité un changement dramatique des conditions météorologiques pendant la course dans la forêt de pierre du fleuve Jaune samedi comme la raison fatale de l’horrible tragédie, certaines des victimes ayant lancé des appels à l’aide dans un groupe de messagerie avant de disparaître alors que la course était interrompue.

Des coups de vent violents, de la grêle et de la pluie verglaçantes auraient frappé la scène de haute altitude alors que les coureurs ont escaladé 6500 pieds au-dessus du niveau de la mer vêtus uniquement de shorts et de t-shirts vers 13 heures.

Marathon de cross-country de 100 km dans le centre-nord de la Chine, le Gansu a fait 21 morts en raison de changements radicaux des conditions météorologiques: grêle, pluie verglaçante, forte baisse de température, vent fort. 😭 pic.twitter.com/rY4NFX6iKC – Becky Guan (@BeckyGuan) 23 mai 2021

« Le vent est trop fort – nos couvertures thermiques ont été déchirées », un coureur a écrit dans les messages du groupe, selon Reuters. « Quelques-uns sont inconscients et moussent à la bouche, » un autre posté.

Les autorités locales ont immédiatement autorisé une intervention d’urgence qui a envoyé plus de 1 200 secouristes pour retrouver les athlètes disparus au milieu des glissements de terrain et des inondations.

Les rapports étatiques ont confirmé que les participants « souffert d’inconfort physique et de perte de température en raison de la baisse soudaine de la température de l’air. »

Les températures ont chuté pendant la nuit en raison du terrain complexe de la zone, ce qui a compliqué les efforts de l’équipe de sauvetage, ont déclaré des responsables.

Champion de l’Ultra marathon et triple vainqueur de la course Jing, 31 ans, a été confirmé parmi les morts.

S’adressant à Reuters, l’un des collègues coureurs de Jing, Mao Shuzhi, a expliqué que « la pluie devenait de plus en plus lourde » environ 15 milles dans sa course.

Frissonnant de froid, Shuzhi a fait demi-tour avant d’atteindre une section de haute altitude à cause de ses expériences antérieures d’hypothermie – une sage décision qui lui a sauvé la vie.

«Au début, je regrettais un peu, pensant que c’était peut-être juste une averse qui passait. Mais quand j’ai vu les vents forts et les pluies plus tard à travers la fenêtre de ma chambre d’hôtel, je me suis senti tellement chanceux d’avoir pris la décision. Ajouta Shuzhi.

Liang Jing était sans doute l’ultra traileur numéro 1 en Chine au cours des deux dernières années, remportant de nombreuses courses en Chine et terminant deux fois 2e du HK 100 … Au Gansu, tout le top 3 n’a pas survécu, toutes les élites. – Kris Van de Velde (@KuaiSports) 23 mai 2021

Un autre coureur a déclaré à Tencet Sports: «Ma situation empirait de minute en minute. Tout le corps était trempé, y compris mes chaussures et mes chaussettes, et le vent ne faisait qu’empirer la situation.

«À cause du vent fort, je l’avoue, j’étais de plus en plus inquiète pour la vie. Le froid devenait de plus en plus insupportable. Ensuite, j’ai trouvé un endroit relativement sûr et isolé. J’ai réussi à obtenir une couverture d’une manière ou d’une autre, mais elle a été immédiatement époustouflée. .

21 athlètes sont morts au marathon de la montagne du Gansu, un record. En fait, c’est à cause du vent et de la pluie que les athlètes sont morts de froid parce qu’ils portaient trop peu de vêtements. Il était facile de l’empêcher. C’était la responsabilité de l’organisateur. https://t.co/YQdp34VsLX – 墨 者 (@ YWHE8883NeSBAy1) 23 mai 2021

«Je portais des gants sans doigts et j’utilisais des bâtons de randonnée. Cependant, mes mains étaient trop froides, alors j’ai pris les bâtons de randonnée sous mon bras et j’ai lentement gravi la montagne.

«Bientôt, j’ai réalisé que les dix doigts étaient engourdis – je ne sentais rien. Cela ne m’est jamais arrivé. Ensuite, j’ai mis un doigt dans ma bouche et je l’ai maintenu là pendant un long moment, mais il ne s’est pas réchauffé. Et en même temps , J’ai senti que ma langue était très froide. «

Oh, c’est tout simplement horrible. «Le marathon de montagne Huanghe Shilin à haute altitude a commencé dans des conditions ensoleillées. Mais à 13 heures, heure locale, les conditions météorologiques s’étaient transformées, avec de la pluie verglaçante, des grêlons et des vents violents frappant les coureurs »https://t.co/8SUfyzWEpn – Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) 23 mai 2021

151 autres participants à la course de 62 milles dans la ville de Baiyin, dans la province du Gansu, ont déjà été recensés, tandis que huit personnes sont hospitalisées dans un état stable, comme le rapporte le quartier général de secours local.

Au milieu d’une réaction généralisée, le maire de la ville de Baiyin, Zhang Xuchen, a déclaré: «En tant qu’organisateur de l’événement, nous ressentons un profond sentiment de culpabilité et de remords.

20 personnes ont été retrouvées mortes et 1 toujours portée disparue lors d’une montagne de ski de fond de 100 km #marathon dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, samedi… pic.twitter.com/qfAIRH3c9w – Yong Xiong (@ yongxiong2008) 23 mai 2021

« Nous exprimons nos sincères condoléances et sympathies aux familles endeuillées et aux victimes. »

Le site Web d’Ultrarunning irunfar.com a appelé le désastre « La plus grande tragédie de l’ultra running. » « Nous sommes à court de mots en ce moment horrible », il a ajouté.