La plus grande surprise d’Apple sur l’iPhone : aucune hausse de prix aux États-Unis

Apple a présenté la gamme iPhone 14, les produits Apple Watch 8 et les nouveaux AirPods Pro lors d’un événement à Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022.

Les analystes s’attendaient à des hausses de prix dans la gamme Apple. En restant stable, Apple ne voulait pas réduire davantage la demande, les risques d’une détérioration de l’économie menaçant déjà de freiner les dépenses de consommation. IDC s’attend à ce que les livraisons mondiales de smartphones diminuent de plus de 6 % cette année, mais principalement dans les catégories bas de gamme où Apple n’est pas en concurrence.

Malgré la flambée de l’inflation dans le monde et les défis de la chaîne d’approvisionnement qui ont rendu plus difficile l’achat de pièces, Apple a déclaré que l’iPhone 14 d’entrée de gamme commencerait à 799 $, le même montant qu’il avait initialement facturé pour l’iPhone 13 de l’année dernière. L’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 Pro, reste à 999 $. L’iPhone le plus haut de gamme d’Apple, le Pro Max, commence toujours à 1099 $ pour la nouvelle version.

Mais la plus grande surprise d’Apple est quelque chose qui ne s’est pas produit : une augmentation de prix.

Lors de l’événement annuel de lancement de l’iPhone d’Apple mercredi, la société a dévoilé des appareils avec de meilleurs écrans, des caméras, une fonction de messagerie par satellite et un design légèrement nouveau sur les modèles Pro, remplaçant l’encoche par une découpe plus petite et plus intégrée.

Apple a apporté une modification à la gamme qui pourrait augmenter le prix de vente moyen d’un iPhone. La société a éliminé l’iPhone 13 Mini, qui était le modèle le moins cher, à 699 $. Il a été remplacé par l’iPhone 13 Plus, un modèle plus grand avec un écran de 6,7 pouces et un prix de 899 $.

Apple a également présenté une nouvelle Apple Watch coûteuse, l’Ultra, avec un écran plus grand et un boîtier en titane plus robuste, qui commence à 799 $.

Mais même cet appareil est moins cher que les modèles Apple Edition, qui coûtaient jusqu’à 10 000 $ lors de son introduction en 2014, et sont conformes aux éditions plus récentes avec des boîtiers en titane qui ont commencé à 799 $. Les autres nouveaux modèles d’Apple Watch, la série 8, sont conformes aux prix précédents.

Apple a augmenté le prix d’entrée de gamme d’une nouvelle Apple Watch en éliminant la série 3, un ancien modèle qui se vendait 199 $. La nouvelle Apple Watch la moins chère est maintenant la SE, qui commence à 249 $, soit 30 $ de moins que l’ancienne version SE.

Apple a également présenté une nouvelle version de ses écouteurs sans fil AirPods Pro à 249 $, qui est inchangée par rapport au modèle précédent.

Alors que les prix américains étaient en grande partie stables, Apple fixe les prix dans chaque pays et ils peuvent parfois différer du prix américain converti en devise étrangère. Le dollar américain est fort en ce moment, et certains appareils sont plus chers à l’étranger. Par exemple, la nouvelle montre Ultra d’Apple commence à 1 099 $ au Canada.

