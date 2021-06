La ville allemande prévoit un concours pour redessiner le plus grand monument von Bismarck au monde, qui domine le parc Old Elbe au-dessus du port de Hambourg. Le concours comprendra quatre ateliers publics mettant en vedette des artistes et des scientifiques, en particulier ceux d’Afrique, a rapporté le journal Die Welt.

Le Sénat de Hambourg veut « contextualiser » le monument de granit à « montrer et évaluer les différentes dimensions » de von Bismarck, selon le rapport. Le premier chancelier du Reich était l’une des nombreuses personnalités historiques ciblées pour une attaque ces dernières années, en particulier lorsque le mouvement de protestation Black Lives Matter s’est propagé à l’échelle internationale après le meurtre de George Floyd en mai 2020 en garde à vue à Minneapolis.

Lire la suite















Von Bismarck a été mis au pilori à titre posthume par des critiques en raison de son rôle dans la politique coloniale allemande, ainsi que des tendances que Die Welt a qualifiées de « anti-démocratique » et « militariste ».

Le pasteur luthérien à la retraite et gauchiste autoproclamé Ulrich Hentschel a demandé que la tête de 1,83 mètre de la statue soit retirée et transportée dans une calèche, tout comme elle a été apportée lors de la construction du monument en 1906.

« Il ne sert à rien de mettre quelques panneaux explicatifs dans les catacombes », Hentschel a déclaré l’année dernière à la NDR allemande, s’opposant à l’ajout d’informations à l’affichage pour fournir une représentation historique équilibrée. Il a ajouté que les politiques de Bismarck étaient basées sur « la violence de l’épée, et cette épée a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes en Pologne, en France et plus tard dans les colonies. »

La controverse croissante sur les expositions de personnages historiques qui ne sont pas à la hauteur des normes modernes du politiquement correct était évidente l’année dernière, lorsqu’une statue de von Bismarck plus petite – et vraisemblablement plus accessible – dans une autre partie de Hambourg a été vandalisée avec de la peinture rouge.

Le monument de granit von Bismarck de 625 tonnes dans le parc du vieil Elbe mesure plus de 34 mètres de haut, dont près de 15 mètres dans la statue elle-même. L’épée que von Bismarck tient devant lui avec la pointe au sol mesure huit mètres de haut.

Certains SJW Blm Bastards ont vandalisé la statue d’Otto von Bismarck à Hambourg en Allemagne #AllLivesMattterpic.twitter.com/fbac9XpBYZ – Kaiser Guillaume II (@NEIN13606757) 19 juin 2020

Les travaux de rénovation ont commencé en 2019, et le nettoyage de la statue est déjà terminé. Le Sénat de Hambourg prévoit de commencer la refonte fin 2021 et d’employer un jury diversifié pour juger les candidatures.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!