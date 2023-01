“La PLUS GRANDE querelle du monde” éclate alors que l’homme le plus grand affiche un record du monde après que le challenger avec des chaussures faites de pneus réclame des enjeux

L’homme le plus grand du monde a riposté à une réclamation d’un challenger dégingandé aujourd’hui et a insisté : “Je suis toujours le numéro un”.

Sultan Kösen, qui mesure 8 pieds 3 pouces, a fièrement montré son certificat suite aux informations selon lesquelles Sulemana Abdul Samed pourrait mesurer jusqu’à 9 pieds 6 pouces.

La taille de Sultan Kösen est reconnue par Guinness World Records Crédit : Getty

À 8 pieds 3 pouces, il domine les enfants de son village de l’est de la Turquie Crédit : Getty

Des rapports non vérifiés affirment que Sulemana Abdul Samed pourrait mesurer 9 pieds 6 pouces Crédit : Twitter

Beanpole Sulemana, 29 ans, a fait sensation dans le monde entier après que les médecins ont estimé sa taille dans une clinique rurale du Ghana.

Les médecins ont admis qu’ils n’étaient pas sûrs car ils n’avaient pas d’équipement de mesure approprié.

Le record non vérifié ferait de lui l’homme le plus grand de l’histoire et 15 pouces de plus que le fermier turc Sultan, 40 ans.

Guinness World Records reconnaît Sultan comme la personne vivante la plus grande à 2,51 m ou 8 pieds 2,8 pouces. Il a également les plus grandes mains du monde.

Et aujourd’hui, il était d’humeur provocante après avoir été retrouvé dans son village de l’est de la Turquie.

Il a déclaré à l’agence de presse Andalou qu’il n’abandonnerait pas ses disques sans se battre.

Sultan a déclaré: “J’ai les plus grands pieds du monde. Je porte des chaussures de taille 61.

“Je possède également les plus grandes mains du monde. Mes records sont enregistrés. Je fais partie du patrimoine culturel mondial.

“J’entends des nouvelles disant:” Le record de Sultan est terminé, il y a des gens plus grands que Sultan “.

“S’il y en a, mesurons notre taille.

“J’ai détenu mon record pendant 14 ans. Je ne perdrai mon record au profit de personne. Je suis déterminé à ce sujet.”

Sulemana, qui doit porter des chaussures faites de pneus, souffre du syndrome de Marfan, un trouble de la croissance, et se pique depuis des années.

C’est une célébrité au Ghana où il est plus grand que certaines maisons surnommées le “géant amical”.

Ses problèmes de santé l’ont obligé à abandonner son rêve d’être chauffeur et à retourner dans son village depuis la capitale Accra.

Lors d’un récent examen, les médecins ont enregistré une hauteur qui signifierait qu’il dominait l’homme le plus grand de tous les temps, le géant américain Robert Wadlow, qui mesurait 8 pieds 11,1 pouces à sa mort en 1940.

Bien qu’il ait été diagnostiqué il y a des années de gigantisme, le personnel médical du district rural a eu du mal à trouver un équipement suffisamment grand pour mesurer la taille gargantuesque de Sulemana.

Alors que la nouvelle de son record non officiel devenait virale, un journaliste de la BBC est allé le rencontrer armé d’un ruban à mesurer de 16 pieds.

Il a demandé à un voisin de se tenir debout sur une chaise et de marquer la taille de Sulemana sur le plus haut mur du village.

Ensuite, il a mesuré à partir de cette marque jusqu’au sol – et il est arrivé à un 7 pieds 4 pouces plus crédible.

Sulemana a déclaré : “La façon dont ils me mesurent, je ne peux pas dire que tout est parfait.

“Je grandis toujours. Qui sait, peut-être qu’un jour j’atteindrai cette hauteur aussi.

“Tous les trois mois de quatre mois, je grandis.

« Si tu ne m’as pas vu depuis trois mois et que tu me vois, tu t’es rendu compte que j’ai grandi.

Des enjeux élevés

Pendant ce temps, l’homme le plus grand d’Éthiopie a également lancé des réclamations au nom du jeune Ghanéen.

Nagawo Jimaa – qui a la hauteur officielle de 7 pieds 4,6 pouces – a publié une photo sur Facebook aux côtés de celle de Sulemana – en ajoutant la légende : “N’abandonnez jamais”.

Dans un post précédent, il avait dit : “Amenez-le si vous voulez – ce type ne sera pas plus grand que moi.”

Et il a dit plus tard à la BBC : “D’après ce que je vois sur les photos, je peux dire qu’il n’est pas plus grand que moi.”

Guinness World Records dit qu’il ne connaît que dix cas confirmés ou fiables dans l’histoire de personnes atteignant 8 pieds de hauteur.

Environ 50 personnes vivantes ont été mesurées à plus de 7 pieds 5 pouces.

Sultan a remporté le titre d’homme vivant le plus grand du monde en 2009 alors qu’il mesurait 8 pieds 1 pouce à l’âge de 26 ans. Il a encore grandi de deux pouces depuis lors.

Sa renommée l’a amené à voyager dans plus de 150 pays.

En 2021, il a déménagé en Russie à la recherche d’une épouse après s’être séparé de sa femme de 5 pieds 9 pouces.

Mais il est parti toujours célibataire et est retourné en Turquie où il vit dans une maison spécialement faite pour lui.

En fait, il n’a pas les pieds les plus grands du monde, selon Guinness.

Ils appartiennent à Jeison Rodriguez, du Venezuela, qui porte des chaussures spécialement conçues pour l’équivalent de la pointure européenne 69.

La BBC a mesuré Sulemana à un 7 pieds 4 pouces plus crédible Crédit : Twitter

Le “géant amical” dit que les gens lui demandent constamment des selfies Crédit : Twitter

Le fermier Sultan fait ressembler un quad à un jouet d’enfant Crédit : Getty