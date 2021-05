La plus grande quantité de caca humain au monde appartient à un homme viking et est exposée au musée britannique

Aussi bizarre que cela puisse paraître, le monde a documenté la plus grande merde humaine connue. Pour couronner le tout, le coprolite vit en toute sécurité dans un musée en Angleterre et les scientifiques pensent qu’il s’agit d’un précieux joyau britannique.

Selon un rapport dans LadBible, la crotte humaine de 20 cm de long et 5 cm de large remonte au IXe siècle et est attribuée à un homme viking de Jorvik qui s’appelle maintenant York. Il a même un nom – The Lloyds Bank Coprolite. Le spécimen humain a été récupéré par les archéologues en 1972 sur le site de l’actuelle Lloyds Bank à York. Il repose maintenant au Centre de ressources archéologiques de York.

Les chercheurs pensaient que l’homme qui avait chassé le coprolite survivait avec un régime composé principalement de viande et de pain. Cependant, la décharge record était également le résultat de la maladie de l’homme Viking, les autorités ayant trouvé plusieurs centaines d’œufs parasites dans l’étron.

«Celui qui l’a réussi n’avait probablement pas joué depuis quelques jours, dirons-nous. Ce type avait des intestins très irritants », a déclaré Gill Snape, un étudiant restaurateur travaillant avec le York Archeological Trust, cité par le site Web.

L’employé de York Archaeological Trust, le Dr Andrew Jones, a décrit en 1991 le coprolite comme «l’excrément le plus excitant», ajoutant qu’il est aussi «irremplaçable que les joyaux de la Couronne».

L’étron record a été victime d’un accident en 2003. Lors d’un voyage scolaire au Centre de ressources archéologiques de York, un enseignant a involontairement cassé l’affichage et le caca s’est effondré, se brisant en trois morceaux. Heureusement, les officiels ont réussi à lui redonner sa forme initiale.

Les chercheurs pensent que l’étron a appartenu à un homme viking en raison de l’emplacement de York. La région s’appelait autrefois Jorvik – une colonie viking en 800. Les gens de la mer nordiques ont également été représentés dans la série télévisée Vikings.

Mots clés: ,

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici