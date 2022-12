La plus grande pom-pom girl de cette fille est sa famille, voici une adorable preuve

La pure joie de voir un être cher monter sur scène pour un événement n’a pas de prix. Encore plus, c’est d’être sur cette scène uniquement pour regarder en bas et trouver votre famille vous acclamant dans la foule. Cette petite fille a fondu en larmes de joie lorsqu’elle a aperçu sa famille lors d’un des événements de l’école. Cela ressemble à la fin d’un événement scolaire, avec tous les enfants réunis et saluant la foule. Une adorable fille regarde autour d’elle avant d’apercevoir sa famille. Au début, elle sourit largement, puis éclate en larmes de joie, les essuyant. Elle ondule encore et encore et il est difficile de ne pas sourire soi-même. Le clip a été partagé par l’utilisateur de Twitter Buitengebieden. Vérifiez le ici:

Qui ne pourrait pas brailler devant un clip aussi sain? Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont mentionné avoir un peu les larmes aux yeux. Beaucoup ont mentionné leurs propres incidents de ne pas avoir un parent qui assiste à leurs événements ou de connaître quelqu’un qui était seul lors de tels événements. Pour eux, le clip était encore plus spécial. « Les parents de ma femme n’ont jamais assisté à une seule de ses réceptions scolaires. Même l’obtention du diplôme d’études secondaires… Nous nous faisons un devoir d’assister à tous les événements de nos enfants. C’est important », lit-on dans un tweet.

Les parents de ma femme n’ont jamais assisté à une seule de ses réceptions scolaires. Même l’obtention du diplôme d’études secondaires… Nous nous faisons un devoir d’assister à tous les événements de nos enfants. C’est important.— Yoshi Shibtoshi (@shibtoshi) 8 décembre 2022

Un utilisateur a écrit : « J’assiste à tous les événements pour ma fille. Je vois tellement d’enfants chercher leur maman ou leur papa et avoir le cœur brisé parce qu’ils ne sont pas là.

J’assiste à tous les événements pour ma fille, je vois tellement d’enfants chercher leur maman ou leur papa et avoir le cœur brisé 💔 parce qu’ils ne sont pas là.— Paula Anderson (@ Gotham26) 9 décembre 2022

“Je me souviens d’avoir été elle. Ces lumières brillantes, le bruit, la terreur. Et soudain, les personnes les plus importantes au monde pour vous sont là. Et ce n’est plus si effrayant. Et vouloir les rendre fiers de vous était la chose la plus importante de tous à l’époque », a lu un autre tweet.

Je me souviens d’avoir été elle. Ces lumières brillantes, le bruit, la terreur. Et soudain, les personnes les plus importantes au monde pour vous sont là. Et ce n’est plus si effrayant. Et vouloir les rendre fiers de vous était la chose la plus importante à l’époque.— Gale Christensen 🛸🌻🍓💗🧡💛💚💙💜 (@Ldy_Honeycomb) 9 décembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter a partagé ce que c’était que d’être un parent assistant à ces événements. Elle a mentionné être mère de quatre garçons qui jouaient au football. Bien qu’elle n’ait jamais capté ce genre de réaction de la part de ses fils, ils lui jetaient toujours un coup d’œil juste pour s’assurer qu’elle était bien là. L’utilisateur a mentionné à ce moment-là qu’elle était comme la petite fille du clip, fondant en larmes de joie.

Maman footballeuse de quatre garçons, elle n’a jamais eu cette réaction mais a toujours capté leur coup d’œil rapide pour être sûre que j’étais là… à ce moment-là, je suis la petite fille. ❤️— Adri Marie Santos (@LoveUrLunchLady) 9 décembre 2022

Qu’avez-vous pensé de la réaction de la jeune fille lorsqu’elle a repéré sa famille ?

