La « plus grande » pluie de roquettes du Hamas sur Tel Aviv ; Vengeance rugissante après le massacre de Rafah en Israël | TOI Original

Le Hamas a publié une vidéo montrant des militants préparant et lançant des roquettes sur Tel Aviv, marquant la première attaque en quatre mois. L’armée israélienne a confirmé que huit roquettes avaient été tirées, dont trois interceptées et cinq atterrissant dans des zones ouvertes. Une maison a été touchée, blessant trois personnes. L’attaque fait suite au conflit en cours qui a débuté le 7 octobre, avec d’importantes pertes et déplacements à Gaza.