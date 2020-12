En dévoilant jeudi une énorme quantité de contenu à venir dans les cinémas et son service de streaming lors d’une présentation aux investisseurs de quatre heures, Disney a annoncé des nouvelles majeures de la distribution pour plusieurs de ses propriétés les plus prestigieuses, notamment Pixar, Marvel et «Star Wars». Chaque division de l’empire du divertissement de Disney a amené de grands noms à la table, bien que certains aient atterri avec plus de succès que d’autres.Les fans de cinéma et de télévision auront du mal à manquer ce qui s’en vient. Voici quelques-unes des plus grandes annonces de casting pour les projets de films et de streaming de Disney: Marvel ne refondra pas le roi T’Challa dans «Black Panther», d’abord joué par Chadwick Boseman La plus grande nouvelle de l’événement a peut-être été la décision de ne pas faire d’annonce de casting. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a déclaré que, après la marque indélébile que Chadwick Boseman, décédé cette année, avait fait jouer le roi T’Challa dans le film de 2018 «Black Panther», Marvel ne refondrait pas le rôle par respect pour l’héritage de l’acteur. La suite du film, cependant, est toujours prévue pour le 8 juillet 2022, avec le retour du réalisateur Ryan Coogler et d’une grande partie de la distribution originale.

M. Boseman est décédé à 43 ans le 28 août d’un cancer du côlon. La nouvelle a stupéfié l’industrie et les fans, dont certains ont monté une campagne demandant à Disney de ne pas refondre le rôle. Dans un hommage partagé avec The Hollywood Reporter, M. Coogler a écrit: «C’est avec un cœur lourd et un sentiment de profonde gratitude d’avoir jamais été en sa présence, que je dois tenir compte du fait que le Tchad est maintenant un ancêtre. Et je sais qu’il veillera sur nous, jusqu’à ce que nous nous revoyions. Image Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker dans «Star Wars Episode III: Revenge of the Sith». Crédit… ILM / Lucasfilm LTD, via la 20th Century Fox Hayden Christensen jouera à nouveau Darth Vader Dans la prochaine série «Obi-Wan Kenobi» pour le service de streaming de Disney, Disney +, l’acteur Hayden Christensen reprendra son rôle d’Anakin Skywalker, cette fois derrière le masque de Dark Vador. La série aura lieu 10 ans après les événements du film de 2005 «Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith», avec M. Christensen avec le personnage principal d’Ewan McGregor. Après avoir joué dans deux des préquelles de George Lucas à l’original «Star Wars», M. Christensen est passé en grande partie à d’autres projets. Cependant, il ne s’est pas complètement séparé de la franchise: les fans inconditionnels ont pu faire entendre sa voix à la fin de «Star Wars: The Rise of Skywalker» de l’année dernière. «Obi-Wan Kenobi» fera ses débuts en 2022. Amy Adams revient en tant que princesse Giselle Amy Adams – qui a été nominée pour six Oscars – reprendra son rôle du conte de fées révisionniste de 2007 «Enchanted» dans un suivi intitulé «Désenchanté» pour Disney +. Dans la critique du film original par le New York Times, la critique Manohla Dargis a qualifié Mme Adams de «superbe», ajoutant qu’elle était «une présence à l’écran irrésistiblement observable et une comédienne physique heureuse».

Harrison Ford jouera une dernière fois contre Indiana Jones Le cinquième et dernier film «Indiana Jones» est officiellement en préproduction, et Harrison Ford jouera bien sûr le rôle titre. Le directeur de «Logan» et «Ford v Ferrari», James Mangold, dirigera le projet. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le film à ce jour, à part cela, il faudra un chapeau et un fouet. Le nouveau film Indy devrait sortir en salles en juillet 2022. Chris Evans jouera Buzz Lightyear. Non, le réel Buzz l’Éclair. Chris Evans, surtout connu pour avoir joué Captain America et ce gars avec le grand pull dans « Knives Out » de Rian Johnson, jouera le rôle principal dans « Lightyear » de Pixar, qui sortira le 17 juin 2022. Le film débutera pour explorer l’histoire de l’homme dont la ressemblance a été transformée en jouet que Tim Allen a joué dans la série «Toy Story». Vous comprenez. Rosario Dawson obtient sa propre série «Star Wars» Rosario Dawson jouera dans «Ahsoka», une série Disney + qui, avec «Rangers of the New Republic», sera une retombée de «The Mandalorian». Mme Dawson est apparue pour la première fois dans un long métrage «Star Wars», «The Mandalorian», il y a quelques semaines à peine, dans le rôle d’Ahsoka Tano, un personnage dont les exploits des fans de «Star Wars» ont suivi du film de 2008 «Star Wars: The Clone Wars» à la série animée la plus récente «Star Wars Rebels». La nouvelle série n’a pas encore de date de sortie.