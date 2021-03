Cela fait plus d’un an que Polar a présenté ses populaires montres de sport Ignite et Vantage M, mais il vient de dévoiler leurs successeurs respectifs dans les bien nommées Ignite 2 et Vantage M2.

Bien que les mises à niveau semblent globalement subtiles, l’une des plus grandes améliorations semble être leur conception; avec une attention particulière portée aux matériaux et aux finitions. Cela est particulièrement vrai de l’Ignite, qui a toujours été une montre de conception plus légère au départ.

L’Ignite 2 propose un certain nombre de couleurs: rose, bleu tempête, champagne (photo) et Black Pearl, et est également accompagnée d’un certain nombre d’options de bracelet, y compris des variantes parsemées de cristaux Swarovski. Les cosses standardisées signifient également que vous pouvez échanger n’importe quel bracelet de 20 mm si vous le souhaitez.

Les autres détails de conception comprennent une lunette en acier inoxydable légèrement texturée et une boucle à double face pour un ajustement extra-sécurisé.

À l’instar de l’Ignite 2, la forme de la Vantage M2 a également été peaufinée, avec une lunette texturée – dont la finition varie en fonction du coloris choisi – avec un choix de noir / gris, cuivre / marron, or / champagne ou gris / jaune.







C’est une montre plus volumineuse que l’Ignite 2 à 45 grammes (au lieu de 35 grammes) mais qui vient avec une durée de vie de la batterie supérieure (jusqu’à sept jours avec le suivi continu de la fréquence cardiaque activé, contre cinq jours sur l’Ignite 2).

Les deux montres offrent également une multitude de fonctionnalités Polar établies, notamment Fitspark pour les entraînements planifiés, Serene pour la respiration guidée, Sleep Plus Stages pour suivre à la fois la qualité et la durée du sommeil, Nightly Recharge pour surveiller votre récupération quotidienne et une multitude de profils sportifs pris en charge qui incluent la natation. .

Polar a également ajouté des commandes de lecture de musique, des prévisions météorologiques plus riches au poignet, des informations sur la source d’énergie et plus encore. L’Ignite 2 bénéficie du mode Capteur de fréquence cardiaque, qui peut suivre et afficher les lectures de fréquence cardiaque en direct dans les applications prises en charge, sur les équipements de gymnastique pris en charge ou via Polar Club, tandis que la Vantage M2 comprend Training Load Pro, qui offre une meilleure compréhension de l’impact de l’entraînement sur votre corps, ainsi que des stratégies de récupération entre les séances.

La Vantage M2 arrive en précommande à partir du 24 mars, au prix de 269 £ / 299 € / 299 $ US, tandis que l’Ignite 2 arrive un peu plus tard le 21 avril, au prix de 199,50 £ / 229 € / 229 $ US. Les deux montres peuvent être récupérées directement auprès de Polar.

Le mode capteur de fréquence cardiaque viendra à la fois sur le Polar Vantage V2 et le Grit X via une mise à jour logicielle dans un proche avenir, tandis que le Grit X bénéficiera également d’un résumé hebdomadaire et de commandes musicales, comme sur les Ignite 2 et Vantage M2.