Le changement climatique est devenu la plus grande menace pour les sites du patrimoine naturel de l’ONU tels que les glaciers et les zones humides, laissant la Grande Barrière de Corail d’Australie dans un état « critique », ont déclaré mercredi les écologistes.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a révélé dans un nouveau rapport que les changements dus au changement climatique mettent désormais en danger un tiers des 252 zones naturelles protégées par l’UNESCO dans le monde.

Au total, 94 des sites font face à des risques importants ou critiques dus à une grande variété de facteurs – y compris le tourisme, la chasse, les incendies et la pollution de l’eau – ce qui est une augmentation par rapport aux 62 identifiés dans l’étude précédente publiée en 2017 , ont été mentionnés.

L’étude a également laissé entendre que le COVID-19[feminine La pandémie a fait des ravages dans certains des endroits naturels les plus beaux et les plus précieux du monde.

Cependant, le changement climatique est de loin la plus grande menace.

Il pose un facteur de risque élevé ou très élevé dans 83 des sites, dépassant les espèces envahissantes et non indigènes qui figuraient en tête de la liste des menaces il y a trois ans.

Le rapport « révèle les dommages causés par le changement climatique au patrimoine naturel mondial, de la diminution des glaciers et du blanchissement des coraux aux incendies et sécheresses de plus en plus fréquents et graves », a déclaré le directeur général de l’UICN, Bruno Oberle, dans un communiqué.

« Ce rapport indique l’urgence avec laquelle nous devons relever ensemble les défis environnementaux à l’échelle planétaire. »

le coronavirus La crise a démontré la nécessité pour la communauté mondiale de «s’unir et d’œuvrer pour le bien commun», selon le rapport de l’UICN.

Parce que son évaluation avait commencé avant le roman coronavirus L’UICN, qui a fait surface pour la première fois à la fin de l’année dernière, a déclaré qu’elle avait systématiquement enregistré comment la crise avait affecté les sites du patrimoine mondial.

Mais le rapport indique qu’il est devenu clair que la pandémie et ses contraintes ont affecté ou potentiellement affecté plus de 50 des sites.

Certains des effets ont été positifs, « notamment une diminution de la pression des visites touristiques sur les écosystèmes naturels », a-t-il dit, tout en prévenant que « les facteurs négatifs sont nombreux ».

Il a souligné comment la fermeture des sites touristiques entraînait une perte importante de revenus et de moyens de subsistance, et comment la limitation de la main-d’œuvre personnelle avait réduit le contrôle des activités illégales.

« Ces facteurs augmentent le risque de braconnage sauvage et d’utilisation illégale des ressources naturelles, avec des incidents enregistrés dans certains endroits depuis la pandémie », indique le rapport.

Dans l’ensemble, l’étude a révélé que 30 pour cent des sites étaient confrontés à des menaces «importantes», et 7 pour cent comme «critiques», ce qui signifie qu’ils «ont besoin d’une action de conservation urgente, supplémentaire et à grande échelle» pour être sauvés.

Fait alarmant, deux nouveaux sites ont été classés dans la catégorie critique depuis 2017, dont le plus grand récif corallien du monde.

La Grande Barrière de Corail d’Australie a connu un déclin spectaculaire des coraux dans un contexte de réchauffement climatique, d’acidification et de conditions météorologiques extrêmes, ce qui a entraîné une diminution de la population d’espèces marines, selon le rapport.

Les aires protégées du golfe de Californie au Mexique font également partie des sites actuellement dans un état critique, rejoignant, par exemple, le parc national des Everglades aux États-Unis et le lac Turkana au Kenya, qui figurait déjà sur la liste.

Le rapport de l’UICN indique que le changement climatique a également exacerbé la propagation des espèces envahissantes dans un certain nombre de zones, y compris les zones protégées de la région du Cap Flora en Afrique du Sud.

La zone de conservation du Pantanal du Brésil, quant à elle, a été gravement endommagée par des incendies de forêt sans précédent en 2019 et 2020.

Pendant ce temps, la fonte rapide du glacier Kaskawulsh avait modifié le cours de la rivière, épuisant les populations de poissons sur le site de Kluane au Canada et aux États-Unis.

Le rapport de l’UICN a constaté que huit sites se sont améliorés depuis 2017, mais ils se sont détériorés deux fois plus au cours de cette période.