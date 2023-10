La plus grande maison du Canada et la tristement célèbre horreur du nord de l’Ontario devraient jouer dans « Mansion Impossible »

Après des années d’abandon, des choses se produisent enfin dans l’une des horreurs les plus tristement célèbres du nord de l’Ontario.

Le manoir Grant sur le lac Témiscamingue à Haileybury est considéré comme la plus grande maison au Canada, mais il n’a jamais été terminé.

Il devrait maintenant jouer dans une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Manoir Impossible.

« C’est effrayant, effrayant, détruit. C’est un désastre », a déclaré la productrice Theresa Kowall-Shipp à propos de l’intérieur de la maison de 65 000 pieds carrés.

Le magnat de la foresterie Peter Grant envisageait un vaste manoir au bord du lac lorsque son entreprise a acheté le terrain pour 110 000 $ en 2004.

Des plans ont été élaborés pour un immense hangar à bateaux souterrain, un parcours de golf et des douves à l’extérieur, tandis que l’intérieur comporterait des cascades, une galerie d’art et une seule chambre.

La propriété a été inscrite pour 25 millions de dollars en 2010 et a été vendue à une société à numéro basée à Toronto, qui n’a pas fait grand-chose sur la propriété autre que l’installation de clôtures et de caméras de sécurité, même si cela n’a pas empêché les vandales et les visiteurs curieux d’entrer.

« Les gens viennent en ville et veulent savoir où se trouve la ville et s’ils peuvent y aller », a déclaré le maire de Temiskaming Shores, Jeff Laferrière.

Le manoir Grant a failli être saisi par la Ville de Temiskaming Shores pour taxes impayées en 2017, mais les propriétaires ont payé la facture de 150 00 $ juste avant la date limite. (Erik White/CBC)

Kowall-Shipp dit qu’un entrepreneur texan nommé Chris Fischer, qu’elle décrit comme un « maître du sarcasme audacieux et irrévérencieux », a récemment pris possession de la maison grâce à un accord de reprise d’hypothèque avec la société à numéro.

« Il étudie de nombreuses possibilités différentes quant à ce que pourrait devenir cette propriété, ce que pourrait devenir cette maison. C’est une grande partie de l’histoire que nous suivrons », a-t-elle déclaré.

Manoir Impossiblequi est actuellement diffusé sur les réseaux de télévision et les services de streaming, raconterait également l’histoire du « poisson hors de l’eau » d’une famille texane qui déménage dans le nord de l’Ontario pour entreprendre ce projet de rénovation majeur, qui devrait prendre plusieurs années.

« Le plan est que nous les suivrons dans la maison au printemps et que nous observerons et enregistrerons ce qui se passe lorsqu’ils y entreront », a déclaré Kowall-Shipp.

« En fait, je regarde le bâtiment en ce moment depuis mon bureau », a déclaré le maire Laferrière.

« Vous savez, le simple fait de le voir pourrir a été un défi. »

Il dit que les habitants de Temiskaming Shores sont ravis de voir enfin quelque chose se produire avec la maison et que « cela va être un défi, mais en même temps, quelle excellente idée ».