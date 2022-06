“La plus grande incertitude, c’est nous”

Sengupta : En parlant d’action individuelle, j’entends parfois des défenseurs du climat se réjouir des choix personnels qu’ils ont faits, comme acheter une voiture électrique et ne pas payer le prix élevé de l’essence. Qu’en pensez-vous ?

Hayhoe: C’est presque devenu une forme de religion avec ses propres Dix Commandements verts. Que si je fais ceci et ceci et cela, je suis une bonne personne. Mais cela et cela n’est pas accessible à tout le monde. Se concentrer sur l’action personnelle en tant que voie principale vers des solutions climatiques renforce plutôt qu’elle ne diminue l’inégalité des modes de vie qui est exacerbée par le changement climatique.

Le système doit changer de manière à ce que l’option la plus simple et la plus abordable soit l’option durable. Quand les transports en commun et les voitures électriques sont moins chers que les voitures à moteur thermique. Repas à base de plantes. Maisons isolées. Ciel bleu propre. Villes piétonnes. Nous voulons que tout cela soit la valeur par défaut plutôt que seulement si vous pouvez vous le permettre.

Sengupta : Manges-tu de la viande?

Hayhoe : Avec attention. Nous ne mangeons que de la viande cultivée localement, qui est plus chère et plus difficile à trouver. Donc on en mange moins.

Sengupta : Que répondez-vous à la question “Que-puis-je-faire” ?

Hayhoe : Faire quelque chose. N’importe quoi. Parler de ça. Avoir une conversation. Commencez une conversation en disant “Hey, j’ai essayé ça”. Ou commencez une conversation en disant : « Hé, cette école a fait ça. Peut-être que nous devrions aussi.

Faites quelque chose et parlez-en.

Il y a peu de différence fonctionnelle entre les dédaigneux qui rejettent le changement climatique et les doomers qui décident que nous ne pouvons pas y remédier.