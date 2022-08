La plus grande image du télescope spatial Webb de la NASA à ce jour dévoile un cosmos scintillant

Pour le télescope spatial James Webb, les étapes se sont succédées. Un peu plus d’un mois après que cet instrument pionnier a laissé l’humanité en admiration après la publication de ses premières vues intergalactiques, portraits nébulaires et artefacts stellaires, il nous a doté de sa plus grande image à ce jour.

Ce mois-ci, des scientifiques internationaux affiliés à la science de la publication anticipée de l’évolution cosmique Survey, ou CEERS, a présenté une énorme mosaïque en couleur née des données recueillies par le JWST. Il s’agit d’une peinture murale record connue sous le nom d’Epoque 1 et qui couvre une petite partie du ciel près de la poignée de la constellation de la Grande Ourse.

Finkelstein et al. (2022)/NASA/ESA/CSA/STScI



Déjà, la collaboration CEERS a été aperçus révélateurs à l’époque 1, dont beaucoup ont envoyé des astronomes en spirale dans le terrier du lapin de découverte du JWST et ont publié des articles sur les goodies galactiques à l’intérieur. Par exemple, le chef de projet CEERS Steven Finkelstein a annoncé la soumission d’un article le mois dernier concernant un “très convaincant” candidat pour une galaxie qui n’aurait pu exister que 290 millions d’années après le Big Bang. Elle s’appelle la galaxie de Maisie, après sa fille, car il a été découvert le jour de son anniversaire.

Mais maintenant, dit le CEERS, l’époque 1 est officiellement terminée.

J’ai passé * du temps * à faire défiler et à regarder cette image au cours des dernières semaines. J’ai sorti certaines de mes galaxies et sections préférées (j’étais limité à 6, c’était dur) à mettre en évidence. Vous en reconnaîtrez peut-être quelques-uns sur Twitter en raison de mon incapacité à me taire 😂 pic.twitter.com/cJsVyXwuqL – Rebecca Larson (@SaturnsWings) 16 août 2022

Pour le contexte de la façon dont tout à fait gros cette image finale est, l’équipe explique qu’elle couvre une zone environ huit fois plus grande que le premier champ profond du JWST, publié le 11 juillet, qui était déjà incroyablement massif. La mosaïque culminante se compose de 690 images individuelles prises avec la caméra proche infrarouge du JWST, et elle sera construite sur des observations qui devraient avoir lieu en décembre.

“L’époque 1 couvre moins de la moitié de notre zone d’étude totale dans le ciel et déjà les images ont conduit à de nouvelles découvertes et à une abondance inattendue, mais pas malvenue, de galaxies jamais vues auparavant”, a déclaré l’équipe du CEERS dans un communiqué de presse. .

Vous pouvez télécharger une version moyenne ou haute résolution de la photo ici – mais si vous photographiez pour ce dernier, comme je l’ai fait absolument, le CEERS recommande d’utiliser un ordinateur ou un ordinateur portable. En raison de la taille gigantesque de ce fichier, votre téléphone mobile pourrait commencer à faire des siennes.

OK, maintenant que vous avez réussi à accéder à l’image, discutons de quelques faits saillants. Il y a six principaux points d’intérêt, selon l’équipe du CEERS. Voici un diagramme.

NASA/STScI/CEERS/TACC/S. Finkelstein/M. Bagley/Z. Levay



Premièrement, en (1), il y a la galaxie spirale vers le haut à gauche, qui dégage un décalage vers le rouge de z = 0,16.

Le décalage vers le rouge est essentiellement la façon dont les astronomes évaluent la distance, et donc le recul dans le temps, d’un objet. Il tire son nom du fait que, lorsqu’un objet lumineux s’éloigne de notre point de vue, la lumière qu’il émane devient de plus en plus rouge… et de plus en plus rouge, tombant finalement dans la région infrarouge du spectre électromagnétique et devenant invisible à l’œil humain. Ne pas craindre, cependant, car le JWST peut également collecter cette lumière “invisible”, c’est aussi pourquoi il promet de dévoiler un “univers non filtré”, une phrase que vous avez peut-être vue en ligne.

Et en bref, un redshift plus important signifie que quelque chose est plus éloigné de la Terre.

Ensuite, en (2), vers le centre de l’image se trouve une galaxie brillante avec un décalage vers le rouge de z = 1,05. Cette tache contient également plusieurs galaxies plus petites qui apparaissent sous forme d’arc lorsqu’elles sont visualisées avec le JWST. Le 15 août, Rebecca Larson, doctorante en astronomie à l’Université du Texas à Austin et membre de la collaboration CEERS, a tweeté son adorable nom pour cette scène.

“TBT à une fin de soirée quand j’ai décidé que cette galaxie … ressemblait à Pacman et a commencé à superposer le petit mec jaune et a ri si fort que nous avons tous décidé qu’il était temps de rentrer à la maison”, Larsson a écrit.

À droite de ce groupe, (3) montre un système de galaxies en interaction à z = 1,4. Finkelstein a surnommé celui-ci le “Space Kraken”, a tweeté Larson. Il ressemble étrangement à l’ancien monstre marin effrayant.

Déplacez-vous sur une autre, jusqu’à (4), et vous remarquerez une paire de galaxies spirales — dans la version agrandie au bas du diagramme, une flèche blanche pointe vers une supernova dans cette section du ciel également découverte par le JWST. Le décalage vers le rouge est ici z = 0,7. Le CEERS a publié un article le mois dernier sur ces phénomènes en particulier, car comparer la version du duo du JWST à celle du télescope spatial Hubble aurait pu offrir beaucoup de nouvelles informations.

En dessous, (5) montre une autre galaxie spirale spéciale à z = 0,7, et enfin (6) est une galaxie z = 0,63 avec une queue de marée et un groupement de galaxies rouges en arrière-plan qui tombent à z = 1,85. “J’ai essayé d’appeler cette fonctionnalité un” désordre chaud de l’espace “, mais les gens de la presse ont dit” non “”, a tweeté Larson à propos de ce paysage chaotique.

Le CEERS révèle pour la première fois la structure détaillée de milliers de galaxies comme cette paire fusionnante à z~1,5 !! La gauche montre l’image Hubble de ces galaxies tandis que la droite montre la nouvelle image couleur JWST de cette paire !! pic.twitter.com/5G7dmeG3V0 — Collaboration JWST CEERS (@ceers_jwst) 18 juillet 2022

Et bien sûr, le CEERS met également en évidence la galaxie de Maisie dans un gros plan ci-dessous. Si Finkelstein et ses collègues ont raison à propos de celui-ci existant 290 millions d’années-lumière après le Big Bang, il a un décalage vers le rouge stupéfiant de z = 14. De plus, ce serait prouvent essentiellement que les galaxies ont commencé à se former beaucoup plus tôt dans l’univers que les astronomes ne le pensaient autrefois.

NASA/STScI/CEERS/TACC/S. Finkelstein/M. Bagley/Z. Levay



Cependant, en raison de l’abondance de galaxies candidates ultra-éloignées repérées depuis l’activation du JWST, de nombreux scientifiques se prémunissent contre la possibilité de faux espoirs. Un article publié plus tôt ce mois-ci dans The Astrophysical Journal par des collaborateurs du CEERS, par exemple, souligne la possibilité d’erreur lorsque vérifier ces royaumes à décalage vers le rouge élevé. Des phénomènes cosmiques non liés pourraient essentiellement photobomber les données, et donc contaminer les résultats.

Néanmoins, la nouvelle ère de l’astronomie dans laquelle nous nous trouvons est extrêmement excitante.

“J’espère que vous êtes tout aussi impressionné et enthousiasmé par ce télescope et les données que je l’ai été. J’ai tellement de chance de les partager avec vous et j’espère que vous y trouverez également vos nouvelles galaxies préférées !” Larson a tweeté en conclusion d’un fil brillant sur la carte CEERS.