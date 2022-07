La plus grande histoire d’entrepôt derrière les problèmes de demande des consommateurs Walmart

Alors que les principaux détaillants Walmart et Target font face à la baisse de la demande des consommateurs, la capacité des entrepôts reste limitée aux États-Unis et les stocks continuent de s’accumuler.

L’annonce de Walmart cette semaine selon laquelle il réduisait ses prévisions de bénéfices trimestriels et annuels est la dernière victime du commerce de détail, montrant l’impact de l’inflation sur le consommateur et un changement dans les habitudes de dépenses qui peuvent même perturber les plus grands détaillants. La société a déclaré qu’elle devait réduire les prix dans ses magasins pour réduire les stocks excédentaires.

Cela faisait suite aux prévisions réduites de Target pour le deuxième trimestre du mois dernier, qu’elle attribuait à une trop grande quantité de marchandises et à des catégories particulières, telles que les petits appareils électroménagers, qui ont connu une baisse de la demande.

La situation des entrepôts serrés ne devrait pas changer, selon le dernier indice de prix d’entrepôt (WPI) d’In Warehouse Quote. Les taux d’inoccupation nationaux aux États-Unis sont d’environ 3 % et, sur les marchés portuaires, la disponibilité de l’espace est d’environ moins de 1 %.

“C’est vraiment incroyable”, a déclaré Ben Hagedorn, PDG de Warehouse Quote dans une interview qui a eu lieu avant l’annonce de Walmart cette semaine. “Nous avons également constaté une augmentation de 20% du taux d’une année sur l’autre pour l’espace d’entreposage, nous constatons donc une inflation importante là-bas. Nous signalons également sept trimestres consécutifs d’absorption nette positive. La capacité d’entreposage pour les importations reste un problème à travers les Etats Unis”

Les articles stockés dans les entrepôts, selon Hagedorn, sont les articles saisonniers typiques et les biens durables comme les appareils électroménagers.

Hagedorn a déclaré que les tendances plus larges que son entreprise observe à l’intérieur de l’entrepôt sont une transition de la mentalité “juste à temps” à la mentalité “juste au cas où” parmi les acheteurs, et les ratios stocks/ventes “continuent d’augmenter dans l’industrie”.

“Les biens durables restent un peu plus longtemps que prévu initialement”, a déclaré Hagedorn. Un deuxième facteur, qui, selon lui, est saisonnier et est toujours le cas à cette période de l’année, est l’accumulation précoce des stocks au quatrième trimestre pour les ventes de vacances.

“Si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c’est qu’il faut s’assurer que les produits sont dans les rayons et peuvent être livrés via le commerce électronique et la livraison de colis”, a-t-il déclaré.

D’autres grands détaillants qui ont signalé des niveaux de stocks élevés ont déclaré qu’ils étaient à l’aise avec les accumulations et qu’ils ne seraient pas confrontés à des démarques. Fin mai, Dick’s Sporting Goods a annoncé des niveaux d’inventaire au 30 avril en hausse de 40,4 % par rapport à l’année précédente, mais a déclaré qu’il « contrôlait étroitement les niveaux d’inventaire » et ne se retrouverait pas avec des marchandises excédentaires et des démarques.

La PDG de Dick, Lauren Hobart, a décrit un inventaire de plus de 40 % comme “sain”.

Le WPI a montré que le Sud-Ouest et le Nord-Est étaient en tête des États-Unis dans l’augmentation des prix des entrepôts. Le fret historiquement stocké en Californie a été transporté vers d’autres endroits, notamment l’Arizona, le Texas et le New Jersey, ce qui a entraîné une augmentation des tarifs dans ces régions.

Un participant de WPI sur la côte ouest a déclaré que la plus grande difficulté à laquelle il était confronté était de trouver un espace d’entreposage industriel supplémentaire pour prendre en charge et traiter le volume de conteneurs qu’il voyait arriver.

Hagedorn a déclaré à CNBC que la main-d’œuvre, en plus de la demande des consommateurs, influençait le taux de vacance national des entrepôts.

Un partenaire du réseau WPI d’un entrepôt du Midwest a cité une augmentation de 23 % des taux de main-d’œuvre d’une année sur l’autre (T1 2021-T12022). Au Michigan, les pénuries de main-d’œuvre ont entraîné une moyenne de 5 % de postes vacants non pourvus par mois au cours de cette période. “Nous prévoyons de continuer à rencontrer des problèmes de main-d’œuvre / de dotation en personnel et de capacité d’entrepôt tout au long de l’année civile 2022”, a déclaré le partenaire du réseau WPI.

Hagedorn a déclaré à CNBC que l’état actuel du marché des entrepôts a conduit à un problème de main-d’œuvre jamais signalé auparavant par le Bureau of Labor Statistics: les emplois d’entrepôt et de stockage ont éclipsé les emplois de camionnage.

“Une partie de cela est motivée par la demande de commerce électronique. Il faut plus de personnes pour exécuter le commerce que pour l’exécution traditionnelle de la vente au détail”, a-t-il déclaré.