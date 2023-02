La plus grande grève de la décennie frappe le Royaume-Uni — RT World News

Plus d’un demi-million de travailleurs devraient quitter leur travail dans des secteurs tels que l’éducation, les transports et les bureaux publics

La plus grande grève au Royaume-Uni depuis plus d’une décennie a commencé mercredi alors que plus d’un demi-million de travailleurs ont quitté leur travail pour protester contre des augmentations de salaire qui ne suivent pas le rythme de l’inflation, des problèmes de retraite et des conditions de travail brutales.

Bien que la durée et l’intensité des grèves varient selon l’industrie, les participants prévoyaient de sortir en masse en signe de solidarité. Il s’agit notamment de 300 000 enseignants du National Education Union d’Angleterre et du Pays de Galles, qui affirment avoir vu leur salaire en termes réels réduit de 23% ou plus depuis 2010, de deux syndicats d’enseignants écossais et de 70 000 travailleurs universitaires. Sont également frappants 100 000 conducteurs de train et de bus et 100 000 fonctionnaires issus de plus de 100 départements, des garde-côtes au ministère du Travail et des Pensions.

L’incapacité des augmentations de salaire à suivre le rythme de l’inflation est l’un des principaux moteurs des troubles, l’inflation se poursuivant à des niveaux presque records à travers le Royaume-Uni malgré les promesses des responsables de la maîtriser. Alors que la rémunération moyenne du secteur public hors primes a augmenté de 2,7 % entre août et octobre et que les salaires du secteur privé ont augmenté de 6,9% au cours de cette période, l’inflation a dépassé 10%, laissant la plupart des travailleurs gagner effectivement moins qu’ils ne l’avaient été.















En plus des problèmes liés au travail, les grévistes protestent contre un projet de loi adopté mardi à la Chambre des communes qui visait à empêcher les grèves en imposant des niveaux de service minimaux dans certains secteurs, notamment les services de santé, les services d’incendie et de secours, l’éducation, les transports, la gestion des déchets nucléaires. , et la sécurité des frontières. Les employés de ces métiers qui ne travaillaient pas au moment voulu un jour de grève pourraient être licenciés – une mesure que le Congrès des syndicats a qualifiée de «faux, irréalisable et presque certainement illégal.”

Le projet de loi a été rédigé au milieu de la grève historique de décembre des ambulanciers et des infirmières du National Health Service, dont les griefs incluent des pénuries critiques de personnel qui, selon eux, rendent leur travail dangereux et mettent la vie des patients en danger. La manifestation était la plus importante jamais organisée par le Royal College of Nursing.

Un porte-parole du gouvernement a défendu ses actions mercredi auprès de CNBC comme un simple “vaste plan d’urgence« destiné à »atténuer toute perturbation causée» par les actions de protestation.

La manifestation de mercredi sera la plus importante depuis 2011, lorsque plus d’un million de travailleurs sont descendus dans la rue dans un différend sur les salaires du secteur public.