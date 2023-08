La plus grande fuite de Pixel Watch 2 est arrivée

Un lancement de Pixel Watch 2 en octobre semble être un verrou à ce stade, car les fuites s’accumulent plus rapidement que nous ne pouvons les écrire. Pour nous guider tout au long du week-end, une nouvelle fuite fournit un certain nombre de détails sur les spécifications qui brossent vraiment le tableau d’une montre Pixel bien améliorée qui vous incitera à supplier Google d’offrir des valeurs de reprise élevées pour votre ancien modèle.

Le rapport sur Autorité Android suggère un nouveau processeur pour la Pixel Watch 2, qui, selon la rumeur, proviendrait de Qualcomm. Nous devrions également voir une batterie (légèrement) plus grande, un affichage potentiellement amélioré, l’introduction de mises à jour transparentes et l’UWB pour ceux qui ont une voiture de luxe.

Parce que c’est le week-end, faisons ça rapidement, pour que tu puisses recommencer à faire des choses amusantes. Voici l’édition rapide de ce que nous avons appris aujourd’hui sur la Pixel Watch 2 :

Nouveau jeu de puces : Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 est à nouveau suggéré comme remplacement par Google de l’ancienne puce Samsung Exynos utilisée dans la Pixel Watch d’origine. Google n’a apparemment pas choisi le W5+ de Qualcomm, qui comprend un coprocesseur pour les tâches plus légères. Google opte pour le W5 standard car ce rapport indique qu’il a opté pour un coprocesseur de son choix. Ce changement de chipset devrait signifier au moins de grandes améliorations de l’efficacité énergétique.

: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 est à nouveau suggéré comme remplacement par Google de l’ancienne puce Samsung Exynos utilisée dans la Pixel Watch d’origine. Google n’a apparemment pas choisi le W5+ de Qualcomm, qui comprend un coprocesseur pour les tâches plus légères. Google opte pour le W5 standard car ce rapport indique qu’il a opté pour un coprocesseur de son choix. Ce changement de chipset devrait signifier au moins de grandes améliorations de l’efficacité énergétique. Batterie plus grande : La Pixel Watch 2 pourrait arborer une plus grande batterie de 306 mAh. Ce n’est pas un énorme saut par rapport à la batterie 294 mAh d’origine, mais nous allons le prendre. Étant donné que la conception et la taille de la Pixel Watch 2 ne devraient pas changer, nous n’aurions pas vraiment dû nous attendre à un grand changement ici.

: La Pixel Watch 2 pourrait arborer une plus grande batterie de 306 mAh. Ce n’est pas un énorme saut par rapport à la batterie 294 mAh d’origine, mais nous allons le prendre. Étant donné que la conception et la taille de la Pixel Watch 2 ne devraient pas changer, nous n’aurions pas vraiment dû nous attendre à un grand changement ici. UWB inclus : UWB ! La bande ultra large serait intégrée à la Pixel Watch 2, ce qui devrait faciliter la recherche de votre montre perdue ou volée et pourrait également permettre à votre montre de déverrouiller les portes de votre voiture. Bien sûr, vous auriez besoin d’une voiture qui prend en charge les clés de voiture UWB.

: UWB ! La bande ultra large serait intégrée à la Pixel Watch 2, ce qui devrait faciliter la recherche de votre montre perdue ou volée et pourrait également permettre à votre montre de déverrouiller les portes de votre voiture. Bien sûr, vous auriez besoin d’une voiture qui prend en charge les clés de voiture UWB. Nouvel affichage : Google conservera apparemment toujours un écran de 1,2″ sur la Pixel Watch 2 avec les gros cadres, mais ils ont remplacé l’ancien écran par un OLED fabriqué par Samsung. Espérons que, si quoi que ce soit, il est plus économe en énergie. J’aimerais laisser l’affichage permanent activé.

: Google conservera apparemment toujours un écran de 1,2″ sur la Pixel Watch 2 avec les gros cadres, mais ils ont remplacé l’ancien écran par un OLED fabriqué par Samsung. Espérons que, si quoi que ce soit, il est plus économe en énergie. J’aimerais laisser l’affichage permanent activé. Mises à jour transparentes: Vous savez comment les téléphones Pixel téléchargent les mises à jour logicielles, mettent une éternité à les traiter en arrière-plan sur votre téléphone, puis ne demandent qu’un redémarrage (parfois une heure plus tard) pour finir de les appliquer ? Celles-ci sont appelées mises à jour transparentes et on dit qu’elles font leurs débuts sur les smartwatches avec la Pixel Watch 2. En tant que personne qui n’est pas fan du processus ridiculement lent des mises à jour transparentes, j’ai des opinions mitigées à ce sujet. Mais bon, les mises à jour modernes !

Et c’est tout! Pour récapituler, la Pixel Watch 2 devrait disposer d’un chipset beaucoup plus moderne et plus économe en énergie, ce qui, espérons-le, améliorera la durée de vie de la batterie. Nous devrions également obtenir une légère augmentation de la capacité de la batterie, nouvel écran de Samsung, UWB pour trucet des mises à jour qui peuvent ou non être améliorées.

J’aime tout jusqu’à présent.

// Autorité Android