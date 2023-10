La plus grande force des commandants est devenue leur plus grande faiblesse : « Ce n’est pas une bonne défense pour le moment »

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

La défense des Commanders de Washington était un problème pour presque toutes les équipes qu’ils ont affrontées la saison dernière. Jusqu’à présent cette année, ce n’est qu’un problème.

La défense qui était censée être la force de cette équipe nouvelle est devenue de manière choquante la plus grande faiblesse de Washington. Cela était parfaitement clair jeudi soir lors de leur humiliante défaite 40-20 à domicile contre les Bears de Chicago, auparavant sans victoire. Les Commanders ont cédé 451 verges à une équipe qui avait perdu 14 matchs consécutifs et ils ont été répartis sur 282 verges et quatre touchés par Justin Fields, l’un des quarts les plus assiégés de la NFL.

Et voici le pire : cela n’aurait pas dû être surprenant compte tenu de la façon dont ils ont joué jusqu’à présent cette saison. Les Commanders ont désormais concédé plus de 30 points en quatre matchs consécutifs, après en avoir concédé autant à seulement deux reprises la saison dernière. Ils rapportent 372 verges et 32 ​​points par match.

« Nous avons juste joué comme de la merde », a déclaré le plaqueur défensif des Commanders Jonathan Allen. « Nous ne sommes pas une bonne défense pour le moment. »

Il a raison, mais c’est étonnant étant donné que cette défense a renvoyé la plupart de ses partants d’une unité qui s’est classée troisième au classement général de la NFL la saison dernière. Ils pensaient même qu’ils pourraient être meilleurs cette saison avec le retour d’un Chase Young en bonne santé à l’avant et l’ajout du corner du premier tour Emmanuel Forbes à l’arrière.

Forbes a été mis sur le banc en seconde période jeudi soir après deux semaines de difficultés et sa contribution à un secondaire en forme de passoire contre les Bears. Et même si Young a bien joué, avec trois coups sûrs du quart-arrière et un demi-sack, la ligne défensive tant vantée des Commanders était incroyablement incohérente et complètement invisible pendant de longues périodes du match. Fields a été limogé trois fois et touché neuf fois, mais pour la plupart, il a eu tout le temps de camper dans la poche et de faire son choix de receveurs ouverts sur le terrain.

Considérant que la ligne des Commanders comprend quatre choix de première ronde, plus deux plaqués défensifs jouant sur des contrats d’une valeur combinée de 162 millions de dollars, cela ne devrait pas arriver. Jamais. Il ne fait aucun doute que certains de leurs problèmes jeudi soir étaient liés à la capacité de Fields à échapper aux ennuis (il a couru 11 fois pour 57 verges). Mais ils ne sont pas payés pour se contenter de contourner le quarterback et de le laisser s’échapper. Ils sont payés pour le perturber, le secouer et le faire tomber.

Et ils auraient dû être capables de le faire contre Fields, qui avait été limogé 17 fois au cours des quatre premiers matchs – le troisième total le plus élevé de la ligue. Cela aurait dû être plus facile étant donné que les Bears faisaient une forte rotation de leurs joueurs de ligne en raison de blessures et ont également perdu le centre Lucas Patrick à cause d’une commotion cérébrale pendant le match.

« C’est très frustrant », a déclaré l’ailier défensif Montez Sweat, « surtout connaissant les gars que nous avons dans la salle. Nous devons absolument retourner au laboratoire pour voir ce qui se passe. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. »

Quand ils le feront, ils verront également un secondaire qui est également en désordre. Et Fields a tenu à les tester très tôt. Il a presque lancé une passe de touché de 75 verges lors du premier jeu du match, lorsqu’il a à peine renversé le receveur Darnell Mooney qui s’était ouvert derrière le demi de coin des Commanders Kendall Fuller. Deux jeux plus tard, le receveur des Bears DJ Moore a brûlé le coin de Washington Benjamin St-Juste pour un gain presque incontesté de 58 verges.

Et ainsi de suite. Moore a terminé avec huit attrapés pour un total étonnant de 230 verges et trois touchés, brûlant à peu près tous ceux qui tentaient de le couvrir. Il a réussi cinq attrapés pour 137 verges et deux touchés à la mi-temps. Fields avait alors lancé 189 verges et trois touchés, et les Bears avaient couru 122 verges, plaçant Washington dans un trou profond de 27-3.

Ce sont des chiffres que certaines équipes ont eu du mal à réaliser lors de matchs complets la saison dernière. Pour les commandants, ce fut une mi-temps absolument désastreuse.

« Nous sommes sortis à plat », a déclaré Sweat. « Ils ont eu plus d’intensité que nous. C’est comme si nous aimions d’abord recevoir un coup de poing dans la bouche, puis répondre. Nous devons arrêter de faire ça. »

Ce n’était pas la première fois, et ce n’est pas toujours le cas au début d’un match. Ce n’était en réalité qu’un exemple plus extrême de la mauvaise performance de cette défense au cours du mois dernier. Et si c’est réellement ce qu’est la défense des Commanders cette saison, c’est la dernière chose dont cette équipe en transition a besoin. Ils comptaient sur la défense pour accompagner leur jeune quarterback Sam Howell à travers les hauts et les bas attendus, pour le maintenir dans les matchs et lui donner le temps et l’espace pour grandir.

Ils ne peuvent pas être dans une position où leur quart-arrière de 23 ans, avec seulement six départs dans la NFL, doit les porter.

« Nous devons assumer cela et nous devons nous améliorer », a déclaré Allen. « C’est ce qui nous fait perdre des matchs en ce moment. Défensivement, nous n’avons tout simplement pas été performants. Nous devons être meilleurs. »

« Il y a des raisons pour lesquelles les choses arrivent », a ajouté l’entraîneur de Washington, Ron Rivera. « Vous regardez ces choses et ce sont des choses que nous devons corriger. »

Rivera a fait allusion à des changements qui pourraient survenir puisqu’il leur reste 10 jours avant leur prochain match le dimanche 15 octobre à Atlanta. Mais la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de mouvements de personnel que lui et le coordinateur défensif Jack Del Rio peuvent faire. La défense est relativement mince partout. La seule décision logique est celle qu’ils ont prise jeudi soir : mettre Forbes sur le banc pour le vétéran Danny Johnson. Mais Forbes est toujours un choix de première ronde et à un moment donné, ils devront l’affronter.

Même des changements schématiques ou stratégiques ne seront pas faciles à opérer pour Washington. Del Rio pourrait blitzer davantage pour aider à la course aux passes, mais cela pourrait laisser son secondaire en difficulté exposé. Il pourrait investir davantage dans la couverture pour les aider, mais cela n’aiderait pas leurs quatre premiers.

Ce dont ils ont surtout besoin, c’est de la seule chose dont ils n’ont pas pu retirer leur défense depuis leur victoire de la première semaine contre les Cardinals de l’Arizona – la seule chose qui peut vraiment réparer ce désordre défensif.

« Nous devons simplement mieux jouer », a déclaré Allen. « Je pense que chaque joueur de cette défense doit se remettre en question et voir ce qu’il doit faire pour s’améliorer. »

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.