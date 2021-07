La plus grande flotte de J-20 jamais survole la place Tiananmen pour marquer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois

Pékin a présenté jeudi la puissance de son armée de l’air lors des célébrations du centenaire du Parti communiste chinois (PCC). La flotte d’avions de chasse de 15 hommes a volé en trois formations en forme de V, avec cinq avions formant chaque flèche.

Dans une interview avec le média Sina, le pilote du J-20 Cao Cheng a détaillé le symbolisme de la démonstration et a expliqué comment la flotte volait avec une précision uniforme : « Chaque équipe de cale a cinq avions de combat organisés en trois escadrons … ce qui symbolise que la Force aérienne du peuple est invincible et a un courage invincible. »

Il a ajouté que tous les membres de l’Armée de l’air de l’Armée populaire de libération s’étaient entraînés sans relâche pour réussir l’exploit.

Le nombre d’avions de combat qui ont participé au spectacle aérien est sans précédent, le plus grand nombre ayant été auparavant de cinq. Ces avions avaient participé au défilé militaire de la fête nationale en 2019, qui s’est également tenu dans la capitale chinoise.

Le Chengdu J-20, fabriqué dans le pays, est l’avion de chasse furtif le plus avancé de Chine, capable de transporter des missiles à longue portée et d’opérer dans des conditions de faible visibilité et par tous les temps. On ne sait pas combien de J-20 la nation possède actuellement dans son arsenal militaire.

Au total, quelque 71 avions de combat ont survolé le ciel de Pékin pendant le défilé. Ils comprenaient les 15 J-20, 10 J-10, 31 hélicoptères Z-10 et Z-19 et 10 jets d’entraînement K-8. Cinq hélicoptères Z-8L ont également fait leurs débuts publics. À un moment dramatique, 29 hélicoptères Z-10 et Z-19 ont survolé la place, épelant le chiffre « 100 », certains arborant le drapeau du PCC.

100 en hélicoptères, place Tiananmen pic.twitter.com/rn4AaLCuyL – David Rennie (@DSORennie) 30 juin 2021

