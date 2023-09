La plus grande fleur du monde qui pue la viande pourrie est menacée d’extinction, selon des scientifiques | Nouvelles du monde

La fleur la plus nauséabonde du monde – qui imite l’odeur de chair en décomposition – pourrait être en danger d’extinction.

Les scientifiques estiment que 60 % des 42 espèces de Rafflesia courent un « risque grave » en raison de facteurs tels que la déforestation et le manque de réserves de semences et de propagation.

Ils disent que certaines nouvelles espèces pourraient être éradiquées avant même d’être connues de la science.

Rafflesia arnoldii peut mesurer jusqu’à un mètre de diamètre, les Kew Gardens de Londres affirmant qu’il s’agit de la plus grande fleur individuelle au monde.

Il dégage un arôme piquant pour attirer les mouches qui transportent son pollen.

Les énormes fleurs ont cinq lobes, sont brun rougeâtre avec des taches blanches et apparaissent pendant une semaine.

La Rafflesia se trouve dans des régions d’Indonésie telles que Sumatra et Java, ainsi que dans certaines parties de l’île de Bornéo, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines.

La fleur joue également un rôle important dans les communautés autochtones, étant utilisée de diverses manières pour préparer une boisson énergisante, augmenter la fertilité et comme remède contre la fièvre et les maux de dos.

Cependant, les experts estiment que les deux tiers des espèces se trouvent actuellement en dehors des zones protégées, ce qui rend leur conservation particulièrement difficile.

« Une approche urgente, coordonnée et interrégionale » est désormais vitale pour sauver « les fleurs les plus remarquables du monde », affirment les scientifiques dans leur étude publiée dans la revue Plants, People, Planet.

Les experts proposent une approche « à plusieurs volets » pour sauver la fleur, avec les communautés locales jouant un rôle essentiel.

Ils suggèrent une extension des zones de conservation, une propagation en dehors de son habitat naturel, de l’écotourisme et des campagnes sur les réseaux sociaux pour en faire une « icône » de la conservation des plantes.

« Une approche combinée pourrait bien sauver certaines des fleurs les plus remarquables du monde, dont la plupart sont aujourd’hui sur le point de disparaître », ont déclaré les auteurs.