La plus grande famille de Grande-Bretagne, les Radfords – avec 22 enfants – ont déballé des cadeaux ensemble dans de belles images du jour de Noël.

La vidéo de Noël – montrant la mère Sue en train d’ouvrir un cadeau « massif » – a également donné un aperçu des piles de cadeaux de la famille qui se trouvaient sous leur immense arbre.

Noel Radford, 49 ans, partage 22 enfants avec sa femme Sue, 45 ans, et la famille vit ensemble dans le Lancashire.

Les enfants ont été filmés en train de profiter de leur journée en peignoirs et pyjamas de fête alors que la maison animée se remplissait lentement de jouets.

La plus grande famille britannique, les Radfords – avec 22 enfants – ont déballé des cadeaux ensemble dans des images du jour de Noël

La vidéo de Noël – montrant la mère Sue ouvrant un cadeau « massif » – a également donné un aperçu des piles de cadeaux de la famille qui se trouvaient sous leur immense arbre.

Les enfants ont également discuté de la visite du Père Noël et certains d’entre eux ont demandé s’il avait pu faire tomber des tuiles du toit à son arrivée.

Les enfants ont reçu une sélection de cadeaux comprenant des Nintendos, des poupées, des jeux de société, des colliers et des Lego.

À un moment donné, Sue peut être entendue dire «vous ne pouvez pas bouger» alors que du papier d’emballage déchiré s’empile et que les enfants montrent avec enthousiasme leurs jouets.

Les enfants plus âgés ont offert à leurs parents plusieurs cadeaux dont un pull de créateur, du parfum et une boîte de chocolat.

Sue a également ouvert avec enthousiasme un aspirateur Shark dans certaines des images du jour de Noël.

Noel Radford, 49 ans, partage 22 enfants avec sa femme Sue, 45 ans, et la famille vit ensemble dans le Lancashire

Les enfants ont été filmés en train de profiter de leur journée en peignoirs et pyjamas de fête alors que la maison animée se remplissait lentement de jouets

Les enfants de Radford, photographiés il y a deux ans. De gauche à droite, rangée du haut: Luke, Chloe, Mille, tenant Hallie, Katie et Sophie. De gauche à droite, rangée du milieu: Daniel, Ellie, le père Noel Radford tenant Phoebe, la mère Sue tenant Archie, Josh et Jack. De gauche à droite, rangée du bas: Aimee, Tilly, Max, Casper, Oscar et James

Elle dit: « Combien de fois ai-je dit que je voulais un aspirateur Shark? Merci merci.’

La vidéo se termine avec Noel donnant une bague à sa femme, et elle la montre fièrement devant la caméra alors que le reste de la famille halète d’excitation.

QUI EST LA FAMILLE RADFORD? Surnommée la plus grande famille britannique, la famille Radford est composée de Sue et Noel Radford et de leurs 22 enfants. L’enfant le plus récent de Sue et Noel est Heidi, qui est née en avril de cette année, les autres étant Chris, 31 ans, Sophie, 26 ans, Chloé, 24 ans, Jack, 22 ans, Daniel, 21 ans, Luke, 19 ans, Millie, 18 ans, Katie , 17, James, 16, Ellie, 14, Aimee, 13, Josh, 12, Max, 11, Tillie, neuf, Oscar, huit, Casper, sept, Hallie, quatre, Phoebe, trois, Archie 2 et Bonnie, 1. Le couple s’est rencontré pour la première fois lorsque Sue avait sept ans, avant d’avoir leur premier enfant lorsque Sue avait 14 ans et Noel 19 ans. Ils se sont mariés en 1993, lorsque Sue a eu 18 ans, et ont eu neuf enfants avant que Noel ne subisse une vasectomie – qu’il avait plus tard inversée. Malheureusement, Alfie, le 17e enfant du couple, est mort-né le 6 juillet 2014. Les plus vieux frères et sœurs Chris, 31 ans, et Sophie, 26 ans, ont quitté la maison familiale pour fonder leur propre famille. Pendant ce temps, sa fille Millie, 19 ans, a maintenant ajouté à la couvée avec sa fille Ophelia, trois mois.

Le couple est les parents de Chris, 30 ans, Sophie, 26 ans, Chloé, 25 ans, Jack, 22 ans, Daniel, 20 ans, Luke, 19 ans, Millie, 19 ans, Katie, 17 ans, James, 16 ans, Ellie, 14 ans, Aimee, 13 ans, Josh , 12 ans, Max, 11 ans, Tillie, neuf ans, Oscar, huit ans, Casper, sept ans, Hallie, quatre ans, Phoebe, trois ans, Archie, deux ans, et Bonnie, un an et Heidi Rose, cinq mois.

Leur vidéo de Noël vient après Noel a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 et que sa famille s’auto-isolait juste avant Noël.

Noel a annoncé le résultat de son test dans une vidéo récente sur YouTube avant d’admettre que le ménage de 22 personnes allait devenir « fou » de la mise en quarantaine.

Le père a expliqué comment il avait réservé un test de coronavirus après avoir perdu son odorat, quelques jours après la première « sensation de froid et de grippe ».

S’exprimant dans le clip de la famille, Noel, qui vit avec sa femme Sue, un petit-enfant et 19 de ses propres enfants, a déclaré: « Les résultats sont revenus un peu plus de 24 heures plus tard et je suis positif, alors nous devons tous nous-mêmes -isoler pour le prochain – je ne sais pas combien de jours il nous reste.

«Tout semble être à l’envers et nous sommes tous un peu fous, nous nous ennuyons dans la maison.

« Maintenant, nous attendons les résultats d’Aimee et de Daniel (âgés respectivement de 14 et 21 ans) car ils ont commencé les symptômes en même temps que moi. »

Les trois Radford malades n’avaient que des symptômes bénins et sont restés confinés dans leur ancienne maison de soins de 10 chambres à Morecambe, avec le reste de leur ménage.

Lorsqu’il a découvert pour la première fois qu’il avait des symptômes du rhume, Noel, qui dirige une entreprise de boulangerie, a appelé le 111 mais a déclaré qu’il avait été informé qu’il n’avait pas « coché les bonnes cases pour justifier de passer un test ».

Mais après avoir perdu son odorat, on lui a dit plus tard de commander et de passer un test dès que possible.

Maintenant, Noel encourage les gens à passer un test même si leur les symptômes sont légers.