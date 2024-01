La plus grande faction du parti au pouvoir au Japon décide de se dissoudre

La faction la plus importante du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon a annoncé vendredi sa décision de se dissoudre, alors qu’un scandale de financement politique impliquant le groupe anciennement dirigé par le défunt Premier ministre Shinzo Abe a accru la méfiance du public à l’égard de la politique.

La décision est intervenue peu de temps après que le Premier ministre Fumio Kishida s’est engagé à dissoudre la quatrième faction du parti qu’il a dirigé jusqu’en décembre et que l’ancien secrétaire général du PLD, Toshihiro Nikai, a exprimé son intention de dissoudre sa cinquième formation.

Ces mesures ont été saluées par certains membres du PLD comme des réformes audacieuses, mais certains experts affirment qu’il s’agit simplement d’une performance politique du parti au pouvoir, et ils ont exhorté Kishida à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la surveillance des finances des législateurs.

Plus tôt dans la journée, Kishida a déclaré que la dissolution de la faction qu’il dirigeait visait à restaurer la confiance du public dans un contexte de scandale des fonds politiques qui ébranle le PLD, qui a dominé la politique japonaise et a été au pouvoir pendant la majeure partie de cette période depuis 1955.

Ryu Shionoya (à gauche) s’incline pour présenter ses excuses lors d’une conférence de presse tenue au siège du Parti libéral-démocrate le 19 janvier 2024. (Kyodo)

Dans la faction la plus importante, plusieurs membres juniors avaient déclaré à Ryu Shionoya, qui est le chef de facto, que le groupe, qui comprend environ 100 des quelque 370 législateurs du PLD, devrait être dissous le plus tôt possible. La faction aurait accumulé des centaines de millions de yens dans des caisses noires.

“Nous avons décidé de dissoudre la faction à notre grand désarroi”, a déclaré Shionoya lors d’une conférence de presse après une réunion d’urgence du groupe, ajoutant que la plupart de ses membres étaient d’accord sur la décision.

La faction, fondée en 1979 par feu l’ancien Premier ministre Takeo Fukuda, a joué un rôle crucial dans les processus décisionnels au sein du parti, y compris dans la sélection du chef du parti, qui devient généralement Premier ministre.

Le groupe a produit quatre premiers ministres – Yoshiro Mori, Junichiro Koizumi, Abe et Yasuo Fukuda – depuis 2000, et pendant le mandat de Koizumi de plus de cinq ans jusqu’en septembre 2006, la faction est devenue la plus grande force du PLD.

Le PLD avait déjà dissous ses factions dans les années 1990, mais ses législateurs ont ensuite créé de nouveaux groupes d’ici la fin de la décennie. Les factions ont principalement servi à aider les législateurs à obtenir des fonds de campagne et des postes ministériels.

Toshihiro Nikai (au centre), ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate, est photographié lors d’une conférence de presse à Tokyo le 19 janvier 2024. (Kyodo)

Nikai, un poids lourd du PLD, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse : « Les gens se rassemblent naturellement, donc je veux garder les interactions dans les limites du bon sens », suggérant que les membres de sa faction pourraient maintenir la communication après sa dissolution.

Kenta Izumi, chef du Parti démocratique constitutionnel du Japon, principal parti d’opposition, a déclaré aux journalistes plus tard dans la journée : “Cela ne sera pas toléré” si les législateurs du PLD “tentent d’échapper à leurs responsabilités en rejetant la faute sur leurs factions”.

Le Premier ministre Fumio Kishida s’adresse aux journalistes dans son bureau à Tokyo le 19 janvier 2024. (Kyodo)

Kishida, quant à lui, a déclaré vendredi que le PLD devait proposer de nouvelles règles sur la manière de gérer correctement ses groupes d’étude politique.

Le PLD a fait l’objet d’un examen minutieux à cause du scandale de la collecte de fonds, la faction Abe étant soupçonnée d’avoir omis de déclarer les revenus des partis collectant des fonds pendant de nombreuses années. L’indignation du public a fait chuter considérablement les taux d’approbation du gouvernement de Kishida.

Kishida, qui a quitté son groupe en réponse au scandale, a déclaré vendredi aux journalistes que le public considérait les factions avec « des yeux sceptiques ».

Il a lancé un comité de réforme interne au début du mois pour établir des règles visant à améliorer la transparence des fonds collectés par les groupes du PLD, promettant de rédiger un rapport intérimaire la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, le comité a envisagé de proposer une révision de la loi sur le contrôle des fonds politiques afin de durcir les sanctions contre les contrevenants, ont indiqué des sources du LDP, tandis que d’autres ont appelé à l’introduction de la culpabilité par association entre législateurs et comptables.

Le PLD est également désireux de prendre des mesures disciplinaires, telles que la suspension, contre les législateurs de la faction Abe qui ont reçu des caisses noires secrètes. La majorité des membres du groupe auraient obtenu des fonds.

D’autres factions puissantes, dirigées par l’ancien Premier ministre Taro Aso et le secrétaire général du PLD Toshimitsu Motegi, ont déclaré qu’elles discuteraient de la dissolution ou non de leurs groupes après la publication du rapport intérimaire par le panel.

Vendredi, les procureurs ont inculpé un certain nombre de comptables et de législateurs de trois factions, dont le groupe de Kishida, soupçonnés d’avoir omis de déclarer leurs fonds politiques.

Mais ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas inculpé les dirigeants des trois factions en raison du manque de preuves, malgré les critiques croissantes suscitées par le scandale.

