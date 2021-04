La plus grande extinction de masse sur Terre s’est produite il y a 252 millions d’années en raison d’éruptions volcaniques massives qui ont provoqué un changement climatique catastrophique. En conséquence, la grande majorité des espèces animales ont été tuées et la planète est entrée dans l’ère des dinosaures. Cet événement a conduit jusqu’à 97% des espèces à disparaître à jamais. Mais, selon les chercheurs du Chicago Field Museum, l’extinction massive a pris 10 fois plus de temps sur terre que sur l’eau.

Les chercheurs, qui ont étudié les fossiles de 588 animaux vivants vers la fin de l’extinction de masse dans le bassin du Karoo actuel en Afrique du Sud, ont découvert que les extinctions se produisaient rapidement dans les océans alors que les éruptions volcaniques y déversaient des niveaux plus élevés de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. Cependant, la vie terrestre a connu une période d’extinctions plus longue, car les changements étaient plus lents.

Auteur principal Pia Viglietti mentionné les chercheurs ont découvert que l’extinction marine «peut en fait être une ponctuation» d’un événement plus long sur terre. Pour savoir ce qui est arrivé à la vie sur terre, les chercheurs ont examiné les fossiles de 588 animaux fossiles à quatre pattes qui vivaient au moment de l’extinction de masse du Permien, également connue sous le nom de période de la grande mort.

L’une des espèces qui ont aidé les scientifiques à révéler les schémas d’extinction était le Lystrosaurus, un mammifère herbivore qui a prospéré lorsque la plupart des autres vies se débattaient. Les chercheurs disent que l’on ne sait pas exactement pourquoi l’événement d’extinction de masse a été lent sur terre. Une réponse possible est que le changement climatique sur Terre s’est ajouté au fil du temps.

Les océans peuvent absorber beaucoup de dioxyde de carbone ou augmenter la température, ont-ils expliqué, ajoutant qu’ils se concentraient sur l’extinction marine car il existe un registre fossile plus complet de la vie sous-marine à étudier. Les archives fossiles donnent une idée de ce à quoi ressemblent les crises massives de la biodiversité. Les scientifiques affirment que leurs découvertes peuvent nous aider à comprendre les changements climatiques et les événements de destruction de l’habitat d’aujourd’hui.

Les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et peuvent être consultésici.

