NEW YORK: La plus grande exposition canine du pays est sur le point de commencer à aboyer auprès d’un public beaucoup plus large.

Le championnat national AKC sera présenté sur ABC pour les trois prochaines années dans le cadre d’un accord entre l’American Kennel Club et ESPN annoncé lundi.

Près de 5300 chiens ont participé à l’événement AKC remporté par Wasabi le Pékinois l’année dernière, près de deux fois plus de chiots que d’habitude participent à la prestigieuse exposition canine de Westminster.

Le championnat national AKC de cette année aura lieu le week-end prochain à Orlando, en Floride. L’émission ABC de trois heures du match sera projetée le 17 janvier, animée par Mary Carillo avec Gina DiNardo et Carolyn Manno s’occupant des tâches jambe par jambe.

La diffusion de l’après-midi aura lieu en face d’un match éliminatoire de la NFL. Mais une émission enregistrée d’une exposition canine contre le football a bien fonctionné dans le passé. Le National Dog Show annuel sur NBC attire régulièrement un public total de plus de 20 millions le jour de Thanksgiving pour un événement en dehors de Philadelphie.

Les gens adorent leurs chiens et nos téléspectateurs ont très bien réagi à nos dernières émissions AKC, a déclaré Burke Magnus, vice-président exécutif de la programmation et du contenu original d’ESPN dans un communiqué. Je sais que mes laboratoires noirs, Luna et Stella, regarderont avec moi.

L’AKC, qui a participé à ESPN Dog Day et ESPN Puppy Day, produira d’autres championnats et compétitions pour le réseau avec agilité et compétence canines.

L’accord comprend les droits numériques sur les événements à diffuser en direct sur l’application ESPN, y compris la prochaine soirée du championnat national AKC et les matchs de groupe. Le grand événement de l’année dernière a été diffusé sur l’application AKC.tv.

C’est excitant de présenter à un nouveau public ces événements bourrés d’action et de présenter les chiens incroyables qui concourent », a déclaré le président de l’AKC, Dennis B. Sprung.

Le spectacle de Westminster de l’année prochaine, présenté en direct sur Fox, est prévu COVID-19[feminine de la date habituelle de la mi-février au 12-13 juin, à l’extérieur sur un domaine à Tarrytown, New York, à environ 40 km au nord de Manhattan. C’est la première fois depuis 1920 que le Westminster Best in Show n’est pas décerné au Madison Square Garden.