La plus grande explosion cosmique jamais repérée par les astronomes | Actualités scientifiques et techniques

Les astronomes ont découvert la plus grande explosion cosmique jamais vue – et elle a duré plus de trois ans.

L’explosion, connue sous le nom d’AT2021lwx, serait le résultat d’un vaste nuage de gaz – des milliers de fois plus gros que le soleil – envoyé dans un trou noir après avoir quitté son orbite.

Des fragments du nuage auraient été engloutis, créant un gros « beignet » poussiéreux autour du trou noir.

Les astronomes ont déclaré que de tels événements sont rares, mais rien à cette échelle n’a été observé auparavant.

Le Dr Philip Wiseman, chercheur à l’Université de Southampton, qui a dirigé la recherche, a déclaré: « Nous sommes tombés dessus par hasard, car cela a été signalé par notre algorithme de recherche lorsque nous recherchions un type de supernova.

« La plupart des événements de supernovae et de perturbation des marées ne durent que quelques mois avant de s’estomper. Que quelque chose soit brillant pendant plus de deux ans était immédiatement très inhabituel. »

Selon l’étude, l’explosion réelle a eu lieu à près de huit milliards d’années-lumière, alors que l’univers avait environ six milliards d’années, et est toujours détectée par un réseau de télescopes.

AT2021lwx a été détecté pour la première fois par le Zwicky Transient Facility en Californie en 2020, puis capté par l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) basé à Hawaï.

Mais jusqu’à présent, l’ampleur de l’explosion n’était pas connue.

L’année dernière, les astronomes ont été témoins de l’explosion la plus brillante jamais enregistrée – un sursaut gamma connu sous le nom de GRB 221009A.

Bien que ce soit plus brillant que l’AT2021lwx, il n’a duré qu’une fraction du temps, ce qui signifie que l’énergie globale libérée par l’explosion de l’AT2021lwx était bien plus importante.

Le Dr Wiseman a ajouté que ces événements pourraient être la clé pour comprendre comment les centres des galaxies changent au fil du temps.