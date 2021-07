La « plus grande expansion nucléaire de tous les temps » de la Chine alors qu’elle construit une DEUXIÈME base de missiles dans le désert dans un avertissement effrayant à l’Occident

La CHINE a lancé ce que l’on pense être sa plus grande expansion nucléaire de son histoire en construisant une deuxième base de missiles dans le désert.

Dans le désert, à 1 200 milles à l’ouest de Pékin, le gouvernement chinois creuse un nouveau champ de ce qui semble être 110 silos pour lancer des missiles nucléaires – le deuxième champ de ce type découvert par des analystes examinant des images satellites commerciales ces dernières semaines.

La construction du champ de silo le plus récent aurait commencé en mars Crédit : AP : Presse associée

On pense que cela signifie une vaste expansion de l’arsenal nucléaire de la Chine après que le Washington Post a rapporté le mois dernier que Pékin construisait plus de 100 silos de missiles supplémentaires dans la province du Gansu, au nord-ouest du pays.

Selon de nouveaux rapports du New York Times, les nouveaux silos semblent être construits pour être trouvés.

La construction du champ de silos le plus récent a commencé en mars, dans la partie orientale de la région du Xinjiang, non loin de l’un des célèbres camps de « rééducation » chinois dans la ville de Hami.

Des experts nucléaires de la Fédération des scientifiques américains l’ont récupéré à l’aide d’images d’une flotte de satellites Planet Labs la semaine dernière.

Ces silos peuvent contenir le dernier missile nucléaire chinois, le DF-41.

Les rapports indiquent également que des bunkers souterrains sont construits pour fonctionner comme des centres de lancement, avec des tranchées transportant des câbles vers 10 lanceurs de silos différents.

Alors que la Chine s’est historiquement présentée comme occupant une sorte de position morale élevée, évitant les courses aux armements coûteuses et dangereuses, cela semble changer sous le président Xi Jinping.

En même temps que la Chine réprime la dissidence dans son pays et revendique un nouveau contrôle sur Hong Kong, elle se dirige également vers un nouveau territoire avec des armes nucléaires.

Dans une étude du nouveau champ de silos, Matt Korda et Hans M. Kristensen ont écrit : « La construction de silos à Yumen et Hami constitue l’expansion la plus importante de l’arsenal nucléaire chinois jamais réalisée ».

La Chine exploite une vingtaine de silos pour de gros missiles à combustible liquide appelés DF-5 depuis des décennies, ont-ils noté. Cependant, le champ nouvellement découvert, combiné à des centaines de kilomètres à Yumen, donnerait au pays environ 230 nouveaux silos.

L’expansion rapide de son arsenal par le pays a laissé les analystes débattre des raisons qui la sous-tendent, ainsi que de la meilleure ligne de conduite des États-Unis.

Il y avait plusieurs théories autour du changement de cap – la plus simple était que la Chine voulait un arsenal à la hauteur de sa superpuissance économique, technologique et militaire.

Un autre était que la Chine était préoccupée par les défenses antimissiles américaines, ainsi que par l’accumulation nucléaire de l’Inde et les nouvelles armes meurtrières construites par la Russie.

Certains pensaient également que la Chine craignait que ses quelques missiles au sol ne soient vulnérables aux attaques et qu’en construisant plus de 200 silos, répartis en deux endroits, ils pourraient jouer à des jeux avec les États-Unis, obligeant les responsables à deviner où ils se trouvent. .

La Chine pourrait, tôt ou tard, être entraînée dans des négociations sur le contrôle des armements avec les États-Unis et la Russie, des responsables américains auraient déjà demandé à Pékin la transparence.

À la fin de l’administration Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo et son envoyé pour le contrôle des armements, Marshall Billingslea, ont écrit que « nous avons demandé à Pékin de se joindre aux deux nations des États-Unis et de la Russie pour élaborer un nouvel accord de contrôle des armements couvrant toutes les catégories de armes nucléaires ».

James M. Acton, co-directeur du programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace, a fait valoir qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’expansion n’est pas une cause de panique.

Le président chinois Xi Jinping étend son arsenal nucléaire

Il a écrit dans un éditorial pour le Washington Post que certains des nouveaux silos sont probablement des leurres sans missiles.

« La Chine a construit un vaste réseau de tunnels pour aider à cacher, et donc à protéger, sa force relativement petite d’ICBM mobiles. Dans la même veine, certains des nouveaux silos peuvent être des mannequins, destinés à compliquer les plans de ciblage américains », a déclaré Acton.

« En fait, la Chine pourrait même envisager de transférer un petit nombre d’ICBM parmi un nombre beaucoup plus grand de silos dans une sorte de » jeu de coquille « . »

C’est une approche qui avait été adoptée par les États-Unis pendant la guerre froide lorsque l’administration Carter prévoyait 4 600 silos pour protéger seulement 200 ICBM MX/Peacekeeper, explique-t-il.

Acton a également averti que la motivation de la Chine dans la construction des silos est « importante pour développer une réponse efficace ».

Il ajoute que les États-Unis « conserveront probablement un arsenal nucléaire beaucoup plus important que la Chine », mais qu’ils pourraient éviter une course aux armements potentielle en traquant les matières fissiles – le plutonium et l’uranium hautement enrichi nécessaires à la production d’armes nucléaires.

« La Chine ne semble pas actuellement produire plus de matières fissiles, bien qu’on craigne qu’elle ne redémarre », a-t-il déclaré.

Les informations faisant état d’une expansion rapide surviennent alors que la Chine est en train de constituer un arsenal terrifiant d’armes, notamment des missiles hypersoniques qui se déplacent si vite qu’il est impossible de les arrêter.

Le DF-17 peut effectuer une « manœuvre extrême » lorsqu’il se déplace à Mach 10 – environ 7 600 mph – vers une cible, avec un porteur peu susceptible de survivre à un coup direct.

Leurs capteurs sophistiqués, leurs systèmes de guidage et leurs méthodes de propulsion innovantes ont été comparés à la construction de la bombe atomique.

Le commandant du commandement stratégique américain Charles A. Richard a averti que l’arsenal nucléaire chinois pourrait doubler, voire tripler ou quadrupler, au cours de la prochaine décennie.

Vues aériennes de certains des nouveaux silos de missiles chinois, dans la province du Gansu Crédit : Centre d’études sur la non-prolifération

La flotte de silos détectés le mois dernier est dispersée sur 700 milles carrés Crédit : Centre d’études sur la non-prolifération