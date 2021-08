La plus grande entreprise mondiale de transport de conteneurs affiche des bénéfices en hausse au deuxième trimestre

Maersk, la plus grande entreprise de transport de conteneurs au monde, a enregistré une forte augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre alors que les embouteillages et les goulots d’étranglement continuent de faire grimper les tarifs d’expédition.

La société a annoncé vendredi un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 5,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 200 % par rapport aux 1,7 milliard de dollars déclarés à la même période l’an dernier. Les revenus ont augmenté de près de 60 % pour atteindre 14,2 milliards de dollars.

Les taux d’expédition de conteneurs ont grimpé en flèche alors que l’économie mondiale a rebondi après la pandémie de Covid-19 et que la demande de produits de base s’est redressée, tandis qu’une pénurie de conteneurs a exercé une pression sur les chaînes d’approvisionnement. Plus récemment, une combinaison de commandes croissantes des détaillants et de taux de rotation plus lents en raison des épidémies de Covid-19 dans plusieurs pays a fait grimper les prix encore plus.

« Actuellement, dans le transport par conteneurs, nous avons effectivement une demande non satisfaite. La capacité mondiale n’est pas en mesure de répondre à toute la demande et c’est ce qui fait augmenter les taux de fret », a déclaré Skou à « Squawk Box Europe » de CNBC vendredi.

« En même temps, bien sûr, nous avons eu des embouteillages à Los Angeles, nous avons fermé le canal de Suez pendant une semaine, nous avons fermé l’un des plus grands ports de Chine pendant plus d’une semaine au dernier trimestre, et cela prend notre capacité du marché, ce qui ajoute au problème, pour ainsi dire. »

Les tarifs de la Chine vers les États-Unis, par exemple, ont atteint de nouveaux records au-dessus de 20 000 $ par boîte de 40 pieds, en hausse de plus de 500 % par rapport à il y a un an, selon la société de suivi du fret Freightos.

Skou a déclaré que les entreprises tentaient de répondre à une forte demande de vente au détail tout en constituant également leurs stocks, comme en témoignent des ratios stocks/ventes extrêmement faibles aux États-Unis, ce qui contribue à la forte demande de conteneurs qui devrait se poursuivre au moins au cours du prochain trimestre.

« Nous continuons à construire une activité Océan de meilleure qualité avec des contrats à plus long terme, une activité Logistique en croissance rapide et rentable avec plus de la moitié de la croissance de 38% provenant des meilleurs clients Océan, et une activité Terminals créatrice de valeur, qui a doublé sa rentabilité au cours du trimestre », a déclaré Skou dans un communiqué accompagnant les résultats.

Le rendement du capital investi de Maersk s’élève désormais à 23,7% au cours des 12 derniers mois, et Skou a déclaré que les bénéfices et les flux de trésorerie de la société lui permettront de réaliser des acquisitions ciblées tout en restituant de l’argent aux actionnaires.

Le géant danois a également annoncé vendredi l’acquisition des sociétés d’expédition de colis Visible Supply Chain Management et B2C Europe, dans le cadre de ses plans pour développer ses capacités de commerce électronique.

« Les perspectives pour le troisième trimestre sont solides et nous prévoyons que la dynamique actuelle d’Ocean se poursuivra au quatrième trimestre, ce qui profitera également à notre activité de terminaux », a déclaré Skou dans le communiqué.

Maersk a relevé lundi ses prévisions pour 2021 à un EBITDA sous-jacent compris entre 18 et 19,5 milliards de dollars, avec un cash-flow libre prévu d’au moins 11,5 milliards de dollars.