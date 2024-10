Le ministère allemand de l’Économie va revoir à la baisse ses prévisions de croissance déjà maigres, rapporte le Sueddeutsche Zeitung.

L’économie allemande va se contracter pour la deuxième année consécutive, rapporte dimanche le journal Süddeutsche Zeitung. Martelée par la flambée des coûts de l’énergie après s’être coupée du gaz russe, l’Allemagne a été la seule grande économie développée à connaître un déclin l’année dernière.

Selon le journal, le ministère allemand de l’Économie prévoit d’abaisser ses prévisions de croissance pour 2024, passant d’un taux de croissance de 0,3% à une contraction de 0,2%. Après la contraction de 0,3% de l’année dernière, la dernière révision marquera la deuxième année consécutive de récession en Allemagne.

Le ministère annoncera un taux de croissance projeté de 1,1% en 2025 et de 1,6% en 2026, poursuit le rapport, notant que le ministre de l’Economie, Robert Habeck, comptait sur un ensemble de réductions d’impôts et de subventions énergétiques pour stimuler la production et les dépenses.

Les instituts économiques allemands ne sont pas convaincus de l’efficacité de ces mesures. Dans un rapport Publié le mois dernier, un groupe de six groupes de réflexion de premier plan prévoyait un taux de croissance de 0,8 % en 2025 et de 1,3 % en 2026.















Les prix de l’énergie ont grimpé en Allemagne après le début du conflit ukrainien en 2022, lorsque Berlin a cessé d’importer du pétrole et du gaz russes. L’Allemagne dépendait de la Russie pour 55 % de ses importations de gaz naturel avant le conflit, et comme le pays abandonnait déjà progressivement son infrastructure nucléaire au profit des énergies renouvelables, le déficit a provoqué une flambée des prix de l’énergie et une hausse des coûts de fabrication.

Ces problèmes énergétiques, associés à la concurrence accrue de la Chine, ont contraint les géants manufacturiers allemands à réduire leurs coûts et à réduire leurs opérations, Volkswagen ayant annoncé le mois dernier qu’elle pourrait fermer deux usines – les premières fermetures d’usines en 90 ans d’histoire de l’entreprise. Selon les chiffres du gouvernement, la production industrielle allemande a chuté de 5,3 % entre juillet 2023 et juillet 2024, tandis que les commandes de produits fabriqués en Allemagne ont chuté de la même manière.

L’incapacité de l’Allemagne à protéger son secteur énergétique de la flambée des prix de l’énergie devrait transformer les années 2020 en années 2020. « une décennie perdue » le Forum pour une nouvelle économie, basé à Berlin, a mis en garde plus tôt cette année, qualifiant la crise « le pire ralentissement économique que le pays ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale ».

La crise économique a contribué à l’impopularité record du chancelier Olaf Scholz. Selon une ARD-DeutschlandTREND enquête Selon le mois dernier, seulement 18 % des Allemands sont satisfaits de la performance professionnelle de Scholz, le chiffre le plus bas jamais enregistré pour un dirigeant allemand. En revanche, la note la plus basse jamais enregistrée pour l’ancienne chancelière Angela Merkel était de 40%, tandis que celle de Gerhard Schroeder était de 24%.