Le président élu Joe Biden prend la parole lors d’un événement visant à annoncer de nouvelles nominations au Cabinet le 11 décembre 2020 à Wilmington, Delaware. | Chip Somodevilla / Getty Images

La politique étrangère de Biden sera-t-elle une politique de restauration, de réforme ou de révolution?

Lorsque j’ai parlé la semaine dernière avec Gérard Araud, l’ambassadeur de France à Washington de 2014 à 2019, je m’attendais à entendre parler de la réaction du monde face au président élu Joe Biden et à son cabinet. Mon objectif était de comprendre les décisions auxquelles les dirigeants mondiaux étaient confrontés et leurs effets sur le monde.

Mais au cours de notre conversation, Araud m’a fait comprendre que la décision la plus importante ne serait pas prise dans une capitale lointaine. Il serait fait à Washington, DC, presque dès que Biden entre à la Maison Blanche.

«La question est de savoir quelle sera sa politique étrangère: restauration, réforme ou révolution?» me demanda le diplomate à la retraite. «Ce sera l’une des principales tensions de ses débuts. Biden sera-t-il capable d’articuler une nouvelle politique étrangère, et qu’est-ce que cela signifierait? (Puis il tweeté cette pensée après avoir raccroché.)

C’est le plus grand choix de politique étrangère auquel Biden doit faire face avant de prendre sa présidence. Opter pour la «révolution» peut presque certainement être écarté – c’est de Biden dont nous parlons, pas de Bernie Sanders ou d’Elizabeth Warren. Mais décider entre la «restauration», le retour à la politique traditionnelle après une diversion de quatre ans, et la «réforme», changer les anciennes méthodes des relations mondiales de l’Amérique pour s’attaquer aux problèmes d’aujourd’hui, fixera le cap de la nouvelle équipe pour au moins un an, sinon plus long.

La plupart des suspects Biden sélectionneront l’option de restauration. Il a parlé lors de la campagne électorale de remettre l’Amérique sur la voie de l’après-1945 – en réaffirmant le leadership mondial, mais en travaillant avec des alliés pour promouvoir la démocratie, le libre-échange et les droits de l’homme – et a défendu pendant des décennies une telle vision du monde. De plus, avec une crise économique à freiner et une pandémie à écraser, dépoussiérer l’ancien livre de jeu consomme moins d’efforts que de le réécrire.

«Vous ne pouvez pas divorcer du président du moment ou de qui il ou elle suit», a déclaré Elizabeth Saunders, une experte en politique étrangère américaine à l’Université de Georgetown. «Après Trump, je pense que tout revient à l’essentiel.»

Mais une opération de retour vers le futur ne satisfera probablement pas une nouvelle génération d’experts qui disent que nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes que la pratique passée ne peut pas résoudre complètement. Ils poussent l’équipe de Biden à mettre à jour le logiciel de politique étrangère américaine.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Le 18 août 2014, le président de l’époque Barack Obama et le vice-président de l’époque Joe Biden rencontrent des membres du Conseil de sécurité nationale pour recevoir une mise à jour sur l’Irak.

«L’ancienne méthode ne fonctionnait pas pour nous. C’est vrai de la politique intérieure, et c’est vrai de la politique étrangère », a déclaré Desirée Cormier Smith, conseillère principale en politique chez Open Society Foundations, un groupe mondial de défense des droits. «Je ne pense pas qu’il soit radical, alors que nous restaurons nos alliances et notre crédibilité, que nous réformions notre façon de nous engager dans le monde et de nous réutiliser pour le monde de 2021, qui n’est pas le même monde de 2017 quand [Biden] a quitté ses fonctions de vice-président.

Biden fait donc face à une bifurcation de la route, et il devra décider s’il opte pour le chemin le plus parcouru ou pour ouvrir un nouveau sentier. Celui qu’il choisira aidera à définir la place de l’Amérique dans le monde à ce moment de l’histoire. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est la responsabilité de Biden maintenant.

«Nous savons très bien qui il est», a déclaré Araud. «Mais qui sera-t-il?

Biden le restaurateur

En août, j’ai demandé à Derek Chollet, ancien haut responsable du Pentagone dans l’administration Obama et maintenant membre de l’équipe de transition de Biden, comment le candidat démocrate de l’époque envisageait de gérer le monde dont il pourrait hériter. Sa réponse était instructive: «Il étudie un projet de restauration global.»

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les démocrates et les républicains ont adopté des approches largement similaires de la politique étrangère américaine. Les présidents des deux partis ont utilisé le pouvoir américain pour garantir et maintenir ce qu’on appelle «l’ordre international libéral», ce qui signifie essentiellement un ensemble de règles et de valeurs économiques et politiques qui, selon les grandes puissances démocratiques, aident le monde à fonctionner.

Les États-Unis n’ont jamais fait cela par bonté de cœur. La promotion du libre-échange et de la démocratie libérale visait à fournir à l’Amérique des marchés pour vendre des marchandises et des pays avec lesquels construire des alliances contre des adversaires. Le système n’a jamais été parfait et les États-Unis ont commis de très nombreuses erreurs en cours de route. Mais dans l’ensemble, cette grande stratégie a aidé les États-Unis à maintenir leur position de puissance prééminente du monde.

Voilà, en un mot, le monde que Biden veut restaurer et protéger.

« Au cours des sept dernières décennies, les choix que nous avons faits – en particulier les États-Unis et nos alliés en Europe – ont orienté notre monde sur une voie claire », a déclaré Biden dans un discours au Forum économique mondial en janvier 2017, à peine trois jours. avant de quitter ses fonctions de vice-président.

«Ces dernières années, il est devenu évident que le consensus qui soutient ce système est confronté à des pressions croissantes, de l’intérieur et de l’extérieur», a-t-il poursuivi. «Il est impératif que nous agissions de toute urgence pour défendre l’ordre international libéral.»

La meilleure façon de le faire, a soutenu Biden, est de maintenir et de renforcer le système d’alliances américain qui forme le cœur de cet ordre.

Il a abordé ce thème lors d’un discours sur la politique étrangère de juillet 2019 à la City University de New York. «Le programme de politique étrangère de Biden remettra l’Amérique en tête de la table, en travaillant avec nos alliés et partenaires – pour mobiliser une action mondiale contre les menaces mondiales, en particulier celles propres à notre siècle», a-t-il déclaré.



Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images Le vice-président sortant de l’époque, Joe Biden, arrive sur scène pour s’adresser au Forum économique mondial le 18 janvier 2017 à Davos, en Suisse.

Cette vision du monde est à peu près aussi traditionnelle que possible, mais il n’est pas surprenant que Biden ait longtemps ressenti cela, a déclaré Paul Musgrave, un expert en politique étrangère américaine à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Biden a 78 ans et est dans la vie publique depuis près de 50 ans. C’est «un gars qui a vraiment expérimenté le fonctionnement du système pendant des décennies», a déclaré Musgrave. Ce système dirigé par les États-Unis a aidé l’Amérique à gagner la guerre froide, à renforcer sa classe moyenne, à répandre la démocratie et à bâtir l’armée la plus puissante de l’histoire.

Qu’un nouveau président avec la plus grande expérience à Washington depuis George HW Bush incarnerait la perspective la plus sacro-sainte de Washington est tout à fait normal.

C’est pourquoi, lorsque Biden regarde le monde et le désordre que Trump l’a laissé, son instinct est de croire que «les choses sont fondamentalement géniales, et nous avons juste besoin de construire à partir de là où nous sommes», a poursuivi Musgrave.

Sans surprise, alors, Biden a sélectionné un cabinet avec une vision du monde reflétant principalement la sienne. «Joe Biden réaffirmerait le leadership américain, menant avec notre diplomatie. Nous reviendrions en fait, jour après jour », a déclaré Blinken, le choix de Biden pour le secrétaire d’État, à Michael Morell de CBS News sur son podcast en septembre.

Compte tenu de l’état du monde et de la situation difficile actuelle de l’Amérique, Saunders de Georgetown comprend pourquoi Biden voit une valeur réelle à se conformer aux traditions de politique étrangère du pays. À bien des égards, ils sont réconfortants et stables. «La plupart de ce qu’il veut faire est« traditionnel »aurait été totalement incontestable sous n’importe quel président sauf Trump», m’a-t-elle dit. « Trump a tout attaqué pendant quatre ans, donc conventionnel ne semble pas si étrange. »

Mais il y a des forces qui poussent au changement, et elles pèseront sur la décision de Biden.

Biden le réformateur?

Peu de membres du Parti démocrate hésiteraient à se concentrer sur les problèmes chez eux, à travailler avec des alliés, à mettre fin aux guerres éternelles, à promouvoir la démocratie et à protéger les plus vulnérables. Il s’agit de savoir si l’Amérique doit maintenir son siège à la tête de la table mondiale pour atteindre ces objectifs.

«Dans l’ère post-Trump, le« leadership »est une vision erronée, voire dangereuse, des relations de l’Amérique avec le reste du monde», a écrit le chroniqueur libéral Peter Beinart dans le New York Times au début du mois.

Sa principale critique était que dire que les États-Unis devraient «diriger» signifie vraiment que les États-Unis devraient être aux commandes et agir comme le PDG du monde. Mais les États-Unis n’ont pas nécessairement les ressources ou la capacité – en particulier après les quatre dernières années – de revendiquer un tel manteau, a-t-il soutenu. «La plupart du temps, l’Amérique sert au mieux ces efforts moins en dictant les règles qu’en les acceptant», a-t-il écrit.

En d’autres termes, les États-Unis feraient moins de mal s’ils se tenaient principalement pour eux-mêmes et se livraient à leur aventurisme à l’étranger.



Premier maître Brian Brannon / Mission de formation de l’US Navy / OTAN – Afghanistan / Getty Images Le vice-président de l’époque, Joe Biden, a rencontré des recrues afghanes lors d’une visite surprise de deux jours le 11 janvier 2011 à Kaboul, en Afghanistan.

Ce sentiment se développe parmi un segment de gauche et de droite. Mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan (ainsi qu’aux engagements militaires moins annoncés ailleurs), reconstruire l’économie américaine et repenser ses relations avec des régimes moins que savoureux fait partie de l’espoir.

Mais même tout cela ne suffit pas: ces décisions sont «importantes mais finalement marginales pour notre posture stratégique générale dans son ensemble», a déclaré Daniel Bessner, un expert en politique étrangère américaine à l’Université de Washington.

Un véritable changement signifierait que les États-Unis deviendraient un acteur mondial plus humble, et non la superpuissance incontestée qui court sur le monde. «Les États-Unis n’ont pas toujours les réponses ou les ressources pour résoudre tous les problèmes», m’a dit Smith de l’Open Society Foundations.

Biden semble quelque peu sympathique à cet argument. En tant que vice-président, par exemple, il a plaidé pour une présence de troupes plus réduite en Afghanistan que de nombreux autres responsables de l’ère Obama autour de lui. Bien qu’il ait voté pour la guerre en Irak, Biden a montré des signes de croire que les États-Unis doivent contenir certaines de leurs impulsions, comme se retirer des guerres au Moyen-Orient, et investir ces ressources dans l’économie américaine.

Il n’est pas seul. Le nouveau conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a montré à maintes reprises qu’il prenait à cœur les critiques de la politique étrangère américaine traditionnelle – qu’il défendait pendant des années.

«Même si vous obtenez un président après [Trump] qui est en quelque sorte un restaurateur qui dit que nous devons revenir à certains principes fondamentaux autour des alliés, des valeurs, de l’ordre fondé sur des règles pour le monde, vous allez toujours avoir un courant sous-jacent aux États-Unis qui va faites pression contre cela assez fort », a-t-il déclaré à un public du Dartmouth College en janvier 2019.« Quiconque travaille sur la politique étrangère aux États-Unis ou dans le reste du monde devra en rendre compte. »

Il est donc possible que Biden et son équipe soient plus ouverts à la réforme qu’ils ne l’ont laissé entendre. Mais peu d’experts sont convaincus que ce sera le cas, car ce qui sépare Biden de ses récents prédécesseurs – à savoir Obama et Trump – est qu’il arrive au bureau avec une vision claire de garder les choses telles qu’elles sont.

«Tous ces présidents voulaient faire leur marque en changeant la politique étrangère américaine. Biden veut faire sa marque en rétablissant la politique étrangère américaine », a déclaré Musgrave d’UMass.

Que ce soit le bon pari – qu’il sera capable de surmonter les obstacles sur la route qu’il choisit de parcourir – façonnera non seulement les premiers jours de sa présidence, mais aussi le rôle de l’Amérique dans le monde dans les années à venir.