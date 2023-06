La plus grande crainte des retraités est de survivre à leurs actifs, selon une étude

La confiance à l’égard de la retraite pourrait chuter en raison de l’économie.

Mais pour les épargnants et les retraités, il y a une inquiétude qui se démarque des autres – la possibilité qu’ils survivent à leurs actifs, selon nouvelle recherche de la société de recherche et de conseil Cerulli Associates.

Cette inquiétude occupe une place importante pour plus de la moitié – 58% – de ces personnes, selon la recherche, et est une préoccupation encore plus grande pour la génération X et les baby-boomers qui sont plus proches de la retraite ou déjà à la retraite.

Plus de la moitié des retraités – 54% – dépendent de la sécurité sociale comme principale source de revenus. Parmi ces répondants, 20% n’ont aucune autre source de revenu, a révélé l’enquête du premier trimestre de Cerulli auprès de 1 500 participants au plan 401 (k).

Les inquiétudes ressenties à la fois par les travailleurs et les retraités reflètent le fait que l’épargne-retraite est devenue une obligation individuelle, plutôt qu’une obligation de l’employeur ou de l’État, a déclaré David Kennedy, analyste principal chez Cerulli.

Pour les travailleurs et les retraités, il n’y a pas de solution miracle pour résoudre leurs soucis de retraite.

Selon les recherches de Cerulli, les préoccupations financières ont poussé certains travailleurs – 46 % – à prendre leur retraite plus tard que prévu pour répondre aux besoins de revenu ou d’épargne afin de payer les dépenses de base.

Pourtant, de nombreux travailleurs âgés de 50 à 70 ans sont confrontés à des conditions de travail difficiles, recherche récente des conclusions de l’Economic Policy Institute.