La plus grande comédie de l’année de la BBC remporte une deuxième série après des critiques élogieuses

BOB Mortimer a révélé qu’il avait été une fois confondu avec le jardinier de télévision Alan Titchmarsh, dans une confusion qui a sauvé une soirée.

Bob – la moitié de l’émission Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing de la BBC Two, avec son collègue comique Paul Whitehouse – a raconté comment il s’était échappé d’un concert de musique pour une cigarette astucieuse et que les videurs ne le laissaient pas revenir – jusqu’à ce qu’un autre agent de sécurité intervienne, pensant qu’il était Alan.

Bob se souvient : « Je suis allé voir Rufus Wainwright au Brighton Dome. Je suis sorti pour une clope – je fumais alors – et ils ne m’ont pas laissé rentrer. . . puis le gars de la sécurité m’a fait signe, m’a laissé entrer et a pensé que j’étais Alan Titchmarsh.

S’adressant au podcast Where There A Will There A Wake, il a ajouté: « À cent pour cent, il était comme » D’accord, Alan « .

C’est pratique s’il a besoin de billets gratuits pour le Chelsea Flower Show.