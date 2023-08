La plus grande collection muséale de canoës en mouvement au monde

C’est un portage pas comme les autres.

Des centaines de canots appartenant au Musée canadien du canot – certains aussi longs qu’une remorque de transport – sont déplacés de leur ancien emplacement dans une ancienne usine de moteurs hors-bord à Peterborough, en Ontario, vers une nouvelle maison au bord de l’eau à trois kilomètres de là.

Le musée abrite la plus grande collection au monde d’embarcations à pagaies, des canots en écorce de bouleau fabriqués à la main par des artisans autochtones à un élégant kayak utilisé lors des Jeux olympiques.

Le bâtiment du musée depuis 26 ans est si exigu que seule une partie de la collection a pu être exposée au public. Cela a laissé quelque 500 canots languissant dans un entrepôt adjacent, recouverts de bâches pour les protéger des oiseaux qui entraient occasionnellement par des fenêtres brisées.

REGARDER | Déplacement des canoës vers leur nouvelle maison : Le portage final : des centaines de canots déménagent vers une nouvelle maison Le personnel du Musée canadien du canot déplace des centaines de canots, dont le Kokomis Tchiman, un canot en écorce de bouleau construit par l’aîné métis Marcel Labelle, vers le nouvel emplacement du musée.

La collection mérite un nouveau foyer, déclare la directrice exécutive du musée, Carolyn Hyslop.

« Il n’y a pas d’autre collection comme celle-ci dans le monde », a déclaré Hyslop dans une interview.

« Nous recherchions une maison au bord de l’eau pour cette collection et un endroit où toute la collection peut être accessible. »

Cette nouvelle maison est en construction au bord du petit lac, près de l’endroit où les écluses du canal de la voie navigable Trent-Severn rencontrent la rivière Otonabee.

Hyslop dit que c’est un endroit beaucoup plus approprié pour un musée de canoës que l’ancien site d’usine enclavé. Cela permettra au musée d’offrir aux visiteurs la possibilité non seulement de regarder l’embarcation, mais aussi d’en utiliser sur l’eau.

« Ils pourront faire du canoë dès la porte arrière du nouveau musée », a déclaré Hyslop.

Carolyn Hyslop est la directrice générale du Musée canadien du canot. Elle dit que le nouvel emplacement du musée au bord du lac est plus approprié que l’ancien dans une ancienne usine. (Mike Crawley/CBC)

Le musée a désigné une partie de sa collection pour créer une flotte de programmation, afin que les gens puissent «découvrir ce qu’un canot en écorce de bouleau ou un canot en toile de bois ressemble réellement à pagayer».

La logistique du déplacement des 600 canoës vers le nouvel emplacement, actuellement un chantier de construction actif, est complexe et « beaucoup de travail », explique le conservateur du musée, Jeremy Ward.

Vue d’architecte du nouveau Musée canadien du canot, actuellement en construction sur un site en bordure du petit lac à Peterborough. (Lett Architects Inc./Musée canadien du canot)

« Cela fait plusieurs années que nous nous préparons à préparer les canoës et les kayaks pour être amenés ici », a déclaré Ward lors d’une interview dans le hall d’exposition du deuxième étage du nouveau site.

« Chaque objet a été très soigneusement inspecté, photographié, nettoyé et catalogué. »

Au cours des deux dernières semaines, le personnel a déplacé plus de 100 canots et kayaks. La plupart étaient remorqués sur des transporteurs construits sur mesure, suspendus à des sangles et attachés avec des cordes.

Le plus grand défi consiste à déplacer les plus grands canots de la collection, comme le Kokomis Tchiman — un canot en écorce de bouleau de huit mètres de long — fabriqué par Marcel Labelle, un aîné métis de Mattawa, en Ontario.

Cette semaine, un grutier a hissé Kokomis Tchiman dans la salle d’exposition, où il sera présenté avec une vidéo de Labelle racontant l’histoire du canot.

Jeremy Ward, conservateur du Musée canadien du canot, a construit ce canot du maître en écorce de bouleau en 2003 avec un groupe de bénévoles. C’est une réplique des canots qui pouvaient transporter jusqu’à quatre tonnes de marchandises le long de la route de la traite des fourrures du XVIIIe siècle entre Montréal et le lac Supérieur. (Mike Crawley/CBC)

« Les canoës en écorce de bouleau sont, de mon point de vue, l’une des pièces d’ingénierie les plus incroyables », a déclaré Ward.

L’équipage n’a pas encore déplacé Blue Bird, un canot de course en bois de 16 mètres de long, soit à peu près la longueur du plateau d’un camion à 18 roues. Ward dit que la partie la plus délicate sera de traverser les rues de Peterborough, en particulier dans les virages.

Quelques faits saillants de la collection du musée qui ont déjà été déplacés vers le nouveau site :

Un kayak utilisé par Adam van Koeverden lors des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, où il a remporté l’or au K-1 500 mètres.

Un Canot de la vieille ville offert par feu Gordon Lightfoot. L’auteur-compositeur-interprète le pagayait sur la rivière Nahanni Sud dans les Territoires du Nord-Ouest en 1980 lorsqu’il s’est enroulé autour d’un rocher, mais Lightfoot et ses compagnons de pagaie l’ont récupéré, et l’histoire a ensuite été immortalisée dans la chanson My Canary Yellow Canoe.

UN Pirogue haïda fabriquée par Victor Adams à Masset, en Colombie-Britannique Sculpté à partir d’un seul rondin de cèdre, il a fallu trois ans pour le construire et a été achevé en 1971, marquant un renouveau dans la tradition de construction de canots à Haida Gwaii.

Quelque 500 canoës et kayaks du musée sont stockés depuis longtemps dans ce bâtiment d’usine désaffecté, non accessible au public. Toute la collection sera exposée dans le nouvel emplacement. (Mike Crawley/CBC)

« Les objets courent le plus grand risque lorsqu’ils sont déplacés, et nous décidons de déplacer chaque pièce dont nous avons la charge, le tout en quelques mois », a déclaré Ward.

« Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d’attention, beaucoup de considération, et des gens formidables ont été amenés au projet pour nous aider à le faire. »

La collection comprend des canots d’autres pays, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji et Hawaï, dont certains n’ont pas été exposés à l’emplacement précédent en raison de contraintes d’espace et de l’accent mis par le musée sur les objets canadiens.

« Avoir la collection internationale exposée dans le nouveau musée est une excellente façon d’avoir une image plus large du contexte du canoë », a déclaré Hyslop.

La conception du nouveau bâtiment s’inspire du canoë : long et étroit, avec une façade incurvée et un extérieur en acier patiné. L’intérieur présente des poutres apparentes et un plafond en bois dans l’atrium de deux étages qui servira à la fois d’entrée au musée et de lieu pour des événements spéciaux.

Le musée a été hébergé pendant 26 ans dans cette ancienne usine de moteurs hors-bord de Peterborough. Le site est actuellement fermé car la collection est déplacée vers le nouvel emplacement, qui devrait ouvrir d’ici l’été 2024. (Mike Crawley/CBC)

Le budget du nouveau site est de 40 millions de dollars, dont 38 millions de dollars ont été levés. Le musée relie métaphoriquement le déménagement de sa collection à ses efforts pour atteindre son objectif de collecte de fonds, appelant la campagne « The Final Portage ».

Le déménagement lui-même « ressemble beaucoup à un portage », a déclaré Ward.

« Ce fut un long voyage pour nous », a-t-il déclaré.

« Tu connais ce sentiment, si tu as fait [a portage]. Ce n’est pas toujours juste la fatigue, mais parfois l’inconfort de la barre transversale, le contre-appui dans vos os et tout le reste. Mais ensuite, vous obtenez cet aperçu de la lumière furtivement à travers les arbres. »

Le musée vise à ouvrir dans son nouvel emplacement d’ici le printemps 2024.