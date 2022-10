La plus grande citrouille d’Amérique du Nord est maintenant la plus grande citrouille-lanterne du monde

Comme ça arrive5:47La plus grande citrouille d’Amérique du Nord est maintenant la plus grande citrouille-lanterne du monde

Cette citrouille pèse 1 161 kilogrammes et a pris 11 heures à tailler. Mais personne ne pensait qu’il survivrait – encore moins battre des records du monde, dit son producteur.

“Cette citrouille n’était même pas censée exister. J’ai laissé tomber un seau de cinq gallons plein de terre dessus alors qu’elle pesait environ une livre”, a déclaré Travis Gienger, un professeur d’horticulture d’Anoka, dans le Minnesota. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Maverick la citrouille – du nom du personnage de Tom Cruise dans le film Haut Pistolet – a battu le record nord-américain de la plus grosse citrouille lors d’une pesée à Half Moon Bay, en Californie.plus tôt ce mois-ci.

Vendredi, Gienger a ramené l’énorme légume à la maison pour une sculpture, dans l’espoir de battre le record du monde Guinness du plus gros jack-o’-lantern.

Dans un courriel à Comme ça arrive lundi, Guinness World Record a confirmé que Gienger et sa citrouille non seulement a battu le record du monde du plus grand jack-o’-lantern, mais aussi du plus lourd du monde.

“Personne ne pensait qu’il y arriverait”, a déclaré Gienger. “Et puis il est devenu le plus grand d’Amérique du Nord.”

Travis Gienger et sa citrouille colossale, qu’il a fallu 11 heures pour transformer en citrouille-lanterne. (Soumis par Travis Gienger)

Il a dit que sa citrouille poussait à une vitesse exceptionnelle, à environ 25 kilogrammes par jour. Cela représente 669 kilogrammes en un mois environ.

“C’est amusant à regarder”, a déclaré Gienger. “Mais c’est aussi très amusant de voir la réaction sur les visages des gens.”

Gienger soupçonne que cette citrouille pourrait être le légume le plus photographié de l’année.

“Cette citrouille aura entre cinq et dix mille photos”, a-t-il déclaré.

C’était censé être Tom Cruise

Gienger a peut-être cultivé la gourde colossale, mais il a dû charger le sculpteur Mike Rudolph d’en faire la citrouille-lanterne du siècle.

À l’origine, le couple espérait tailler la citrouille dans Maverick’s Pistolet supérieur casque avec masque et lunettes. Mais il s’avère que c’était une citrouille qui ne ressemblait pas à Tom Cruise.

« Obtenir un casque rond sur une citrouille de forme très irrégulière avec des lignes épurées n’allait tout simplement pas fonctionner », a déclaré Gienger.

Au lieu de cela, Gienger pensait que le symbole d’un aigle représenterait le mieux leur pays. Le produit final est une tête et des serres de pygargue à tête blanche, chacune tenant un drapeau américain.

“Personne ne pensait que ça y arriverait”, a déclaré Grienger à propos de sa citrouille record. (Travis Grienger)

Rudolph, qui fabrique ses propres outils, a dû grimper à l’intérieur de la citrouille pour la tailler correctement. Il a fallu environ deux heures pour en retirer les graines.

Ces graines seront désormais vendues dans le monde entier lors de ventes aux enchères et de divers clubs.

Gienger dit qu’il croit que celui qui obtient ces graines pourrait avoir un autre record du monde entre les mains.

“La graine pourrait faire pousser le prochain record du monde”, a-t-il déclaré. “Aucun problème.”