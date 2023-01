La plus grande chanson de Tyson a une forte connexion avec l’Okanagan

C’est sans doute l’une des plus grandes chansons canadiennes jamais écrites.

“Four Strong Winds”, de feu Ian Tyson, a un lien certain avec Vernon.

Une publication a classé Four Strong Winds au 4e rang sur la liste des meilleurs célibataires canadiens de tous les temps. Le livre de 2010 de l’auteur Bob Mersereau, The Top 100 Canadian Singles, l’a placée au 9e rang. Les auditeurs de la radio de CBC, en 2005, ont élu la chanson comme la meilleure du 20e siècle au Canada.

Tyson, une icône canadienne de la musique country folk et cowboy, a écrit la chanson en 1962 et l’a enregistrée avec Sylvia Fricker, alors épouse, en tant que duo folk Ian et Sylvia.

La belle ballade lamentable parle d’une relation que Tyson a eue avec une femme à Vernon, comme il l’a expliqué dans un clip du segment de l’émission télévisée de CBC I Was There avec l’animateur George Stroumboulopoulos, il y a neuf ans, vu ci-dessous:

Tyson est décédé le 29 décembre à l’âge de 89 ans.

En 2012, Maclean’s Magazine a publié un article avec la femme identifiée comme l’amante de longue date de Tyson, la femme de Vernon, Evinia Pulos. Son père possédait une épicerie à Vernon, selon l’article.

Pulos avait 74 ans au moment de l’entretien et vivait à Kelowna.

The Morning Star a contacté Tyson il y a quelques années pour lui demander de faire une histoire sur la chanson mais n’a reçu aucune réponse.

