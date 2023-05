La plus grande centrale nucléaire du monde pourrait rester fermée alors que des papiers restent sur le toit de la voiture

Une semaine après que les régulateurs japonais ont reporté le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde en raison de manquements à la sécurité, un employé négligent travaillant à domicile a ajouté aux malheurs de l’entreprise.

Tokyo Electric Power Co., qui exploite la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa dans la préfecture japonaise de Niigata, a déclaré qu’un employé avait placé une pile de documents sur une voiture avant de partir et de les perdre.

L’incident est le dernier d’une série d’erreurs pour le service public et est susceptible d’éroder davantage la confiance du régulateur dans Tepco. Des manquements à la sécurité et un processus réglementaire strict ont empêché le Japon de redémarrer la plupart de ses réacteurs nucléaires fermés à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011.

L’Autorité nationale de réglementation nucléaire, qui supervise les protocoles de sécurité des 33 réacteurs japonais restants, a décidé la semaine dernière de maintenir une interdiction de facto de la reprise des activités de la centrale électrique, affirmant que les mesures préventives du service public étaient inadéquates.

Le service public a découvert la brèche lorsqu’un résident local a trouvé certains des papiers liés à la gestion des incendies et des inondations. L’entreprise tente toujours de récupérer 38 pages de documents. L’employé et son responsable ont reçu des avertissements et Tepco a déclaré qu’il s’assurerait que tout le personnel suive des règles strictes sur la prise de documents et d’informations hors site.