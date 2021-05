La plus grande carte de la matière noire existante dans l’univers préparée par des chercheurs utilisant l’IA

L’univers abrite plusieurs mystérieuses merveilles cosmiques qui n’ont pas encore été dévoilées. Récemment, une équipe d’astronomes a révélé la carte de la matière noire la plus grande et la plus détaillée de l’Univers. La matière invisible ou substance sombre imprègne l’espace et représente au total 80% de la matière entière de l’Univers.

Une équipe de chercheurs de l’International Dark Energy Survey (DES) a cartographié l’existence de la substance noire en examinant la lumière voyageant vers la Terre depuis des galaxies lointaines. Ils sont d’avis que partout où la lumière est déformée, cela suggère la présence de matière au premier plan, car c’est pourquoi la lumière se courbe lorsqu’elle vient vers nous. Ils ont également utilisé des méthodes d’intelligence artificielle pour examiner les images d’au moins 100 millions de galaxies afin de voir si la mystérieuse énergie noire qui agrandit l’univers a également étiré les galaxies.

La nouvelle carte montre toute la matière qui a été détectée au premier plan des galaxies observées, et elle couvre un quart du ciel de l’hémisphère sud.

Le Dr Niall Jeffrey, de l’University College London et de l’École Normale Supérieure de Paris, qui a codirigé le projet, a déclaré au Guardian : « Cela nous montre de nouvelles parties de l’univers que nous n’avons jamais vues auparavant. Nous pouvons vraiment voir cette structure de toile cosmique, y compris ces énormes structures appelées vides cosmiques, qui sont des régions de l’univers à très faible densité où il y a très peu de galaxies et moins de matière.

Il a ajouté que ces structures à l’échelle cosmique peuvent aider les scientifiques à trouver les questions fondamentales liées à l’univers. Depuis tant d’années, les scientifiques soupçonnent la présence de plus de matière que ce qui est réellement visible. L’énergie ou la matière noire reste mystérieuse mais sa présence peut être déduite du fait que les galaxies restent regroupées. Le co-auteur, le professeur Ofer Lahav, a révélé que les galaxies visibles forment les régions les plus denses de la matière noire.

La carte, qui est décrite comme la toute première de l’histoire, a dévoilé de vastes nouvelles étendues qui montrent beaucoup plus de sa structure que ce qui a été révélé par la théorie de la relativité générale d’Einstein.

La carte doit être publiée dans les Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society.

